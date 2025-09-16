закрыть
16 сентября 2025, вторник
Подозреваемый в убийстве Кирка оставил записку перед стрельбой

  • 16.09.2025, 14:04
Подозреваемый в убийстве Кирка оставил записку перед стрельбой

Стало известно ее содержание.

Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон написал записку перед тем как совершить преступление.

О том, что в записке, рассказал директор ФБР Каш Патель, выступая в эфире Fox News.

По словам директора ФБР, Робинсон написал записку, в которой шла речь о том, что у него «есть возможность устранить Чарли Кирка и он это сделает».

«И когда его спросили, почему, он сказал - некоторую ненависть невозможно решить разговором», - добавил Патель.

Патель также сообщил, записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства ее существования и подтвердили содержание, допрашивая свидетелей.

Представители правоохранительных органов заявили, что, по их мнению, Робинсон действовал в одиночку, когда застрелил Кирка, однако они проверяют, мог ли кто-то еще быть причастен к планированию убийства.

Предыдущее признание

Ранее сообщалось, что Робинсон якобы отправил друзьям сообщение через Discord. По информации Washington Post, в четверг вечером, через день после убийства, подозреваемый фактически признался в убийстве.

«Это был я в UVU (Utah Valley University – ред.) вчера. Простите за все это», — говорилось в сообщении с аккаунта, принадлежащего Робинсону, пишет издание со ссылкой на двух знакомых с чатом людей.

Отказ от сотрудничества с ФБР

Тайлер Робинсон до сих пор официально не признался в убийстве Чарли Кирка и не сотрудничает с ФБР. Мотивы подозреваемого все еще неизвестны. Среди тех, кто работает со следствием, был сосед Робинсона по комнате. Он также являлся его партнером, который решился на операцию по смене пола.

