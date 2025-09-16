Подозреваемый в убийстве Кирка оставил записку перед стрельбой
- 16.09.2025, 14:04
- 2,358
Стало известно ее содержание.
Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон написал записку перед тем как совершить преступление.
О том, что в записке, рассказал директор ФБР Каш Патель, выступая в эфире Fox News.
По словам директора ФБР, Робинсон написал записку, в которой шла речь о том, что у него «есть возможность устранить Чарли Кирка и он это сделает».
«И когда его спросили, почему, он сказал - некоторую ненависть невозможно решить разговором», - добавил Патель.
Патель также сообщил, записка была уничтожена, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства ее существования и подтвердили содержание, допрашивая свидетелей.
Представители правоохранительных органов заявили, что, по их мнению, Робинсон действовал в одиночку, когда застрелил Кирка, однако они проверяют, мог ли кто-то еще быть причастен к планированию убийства.
Предыдущее признание
Ранее сообщалось, что Робинсон якобы отправил друзьям сообщение через Discord. По информации Washington Post, в четверг вечером, через день после убийства, подозреваемый фактически признался в убийстве.
«Это был я в UVU (Utah Valley University – ред.) вчера. Простите за все это», — говорилось в сообщении с аккаунта, принадлежащего Робинсону, пишет издание со ссылкой на двух знакомых с чатом людей.
Отказ от сотрудничества с ФБР
Тайлер Робинсон до сих пор официально не признался в убийстве Чарли Кирка и не сотрудничает с ФБР. Мотивы подозреваемого все еще неизвестны. Среди тех, кто работает со следствием, был сосед Робинсона по комнате. Он также являлся его партнером, который решился на операцию по смене пола.