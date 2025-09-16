Сенатор Грэм предупредил Орбана и Фицо 16.09.2025, 14:30

Для Венгрии и Словакии будут последствия, если они продолжат покупать российскую нефть.

Грэм пригрозил Венгрии и Словакии за покупку нефти у РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с последствиями, если не прекратят покупать российскую нефть.

Об этом он сообщил в соцсети X.

По его словам, Дональд Трамп прав, когда требует, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть.

«Хорошая новость заключается в том, что Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа.

Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии. Надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмутся за это, чтобы помочь нам положить конец этому кровопролитию. Если нет, то последствия должны быть и будут», - подытожил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупать у нее нефть.

