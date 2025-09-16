закрыть
16 сентября 2025, вторник
Беларусь накроет мокрый снег?

  • 16.09.2025, 14:48
  • 1,412
Cиноптики назвали дату, когда в страну может прийти зима.

К концу первого осеннего месяца в Беларусь может прорваться холодный арктический воздух. Об этом предупредили авторы тематического Telegram-канала Nadvorie. По их данным, 30 сентября в тылу циклона над севером страны, то есть в Витебской области, возможны осадки в виде мокрого снега.

«30 сентября к нам в регион попытается прорваться Арктика. В тылу циклона по северу Беларуси уже возможен мокрый снег», – отметили специалисты. Вместе с тем они подчеркнули: до указанной даты еще 15 дней, и на таком сроке прогноз остается крайне неточным. По словам синоптиков, подобные сценарии могут существенно меняться в зависимости от динамики атмосферных процессов.

Зима 2025-2026 года может оказаться малоснежной и относительно теплой для Беларуси. Об этом свидетельствуют предварительные данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), на которые ссылается популярный Telegram-канал Nadvorie. Получается, на Новый год белорусы снова останутся без снега?

В частности, Nadvorie опубликовало сезонные расчеты ECMWF, выполненные в июле, августе и сентябре. Модели охватывают период с ноября 2025 года по январь 2026 года. И, по текущим данным, перспективы для любителей классической зимней погоды с морозами и сугробами выглядят неутешительно. Удивительно ли?..

«В последнем прогнозе на наш восточно-европейский регион распространяется аномалия высокого давления, что можно интерпретировать как сигнал к малоснежной зиме», – отметили авторы тематического Telegram-канала. Вместе с тем они признали, что предварительные сезонные прогнозы следует рассматривать с осторожностью. Все еще может измениться.

