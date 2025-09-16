СМИ: Украина перебросила в Польшу свой единственный самолет Ан-70 16.09.2025, 14:48

Это первый известный полет машины после начала полномасштабной войны.

Украина перебросила в Польшу единственный самолет Ан-70 - это первый известный полет машины после начала полномасштабной войны, которую в 2022 году развязала Россия. Об этом рассказали аналитики Militarnyi.

Согласно данным мониторингового ресурса Polish Military Radar, в понедельник, 15 сентября, был совершен перелет украинского самолета Ан-70 с бортовым номером 02 «синий». Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют, что самолет вошел в воздушное пространство Польши днем, включив транспондер только над ее территорией.

Как отмечается в публикации, из соображений безопасности информация о полетах транспортной авиации Украины не раскрывается с начала полномасштабного российского вторжения.

Ан-70 - единственный самолет такого типа - был официально принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в 2015 году. После модернизации, проведенной «Антоновым», он вернулся к полетам в июле 2021-го, в том числе во время подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Это не первый случай передислокации украинских самолетов в Польшу. В октябре 2023 года прототип военно-транспортного Ан-178-100Р также прилетел в польский город Быдгощ, где приземлился в аэропорту имени Игнация Яна Падеревского.

