Белорус показал «интересное архитектурное решение» в «Минск Мире» 2 16.09.2025, 15:00

2,996

Соседский балкон наполовину упирается прямиком в окно одной из квартир.

Специалист по ремонту Владимир показал в TikTok «интересное архитектурное решение» в жилом комплексе «Минск Мир»: соседский балкон наполовину упирается прямиком в окно одной из квартир, и оттуда хорошо видно, что происходит внутри.

— Интересное архитектурное решение, — прокомментировал мужчина, добавив, что с обитателями соседней квартиры в этом случае можно будет общаться в духе «здорово, сосед, давай наливай».

Он подчеркнул, что если спилить ограждение, то чужой балкон будет занимать «пол-окна».

Также автор видео отметил, что стеклопакеты в квартире «почти все повреждены», поэтому их придется менять. По его словам, дом находится на улице Алферова, 1.

В комментариях обратили внимание, что примыкающий к окну угол балкона сильно загажен голубями, и предположили, что «по проекту это туалет для птиц».

Также были мнения, что это место «для елки новогодней или фикуса» либо «для кота».

Многие в целом критиковали качество жилья в квартале:

«Минск Мир» не для комфорта дольщиков, а для вывода денег инвесторы строят, балкон в окне — это еще начало, скоро водопады, фонтаны из канализации, спасибо, если окна не вылетят и фасад не отвалится».

«Дома ужасные… все течет… трещины… Проверили на вредность испарения, продали».

Один из комментаторов предложил выход из ситуации: «Можно попробовать заклеить эту сторону окна полупрозрачной пленкой с эффектом размытия, на Wildberries есть — пленка от посторонних глаз».

Судя по новому видео, автор именно такой способ и применил и остался доволен.

