16 сентября 2025, вторник, 15:53
В Великобритании создали первый квантовый компьютер на обычных чипах

1
  16.09.2025, 15:17
Ученые называют это переломным моментом.

В Великобритании впервые в мире запустили квантовый компьютер, созданный на основе кремниевых чипов, – таких, которые используются в смартфонах и ноутбуках.

Такой «квантовый» скачок совершил британский стартап Quantum Motion, пишет interestingengineering.com. Новаторский компьютер запустили в Национальном центре квантовых вычислений Великобритании (NQCC).

Это первый квантовый компьютер, созданный с использованием стандартного процесса изготовления кристаллов на основе комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник, который представляет собой ту же транзисторную технологию, что используется в обычных компьютерах.

Ключевой элемент нового подхода – это создание криоэлектроники, которая соединяет кубиты с управляющими схемами, работающими при очень низких температурах. «Это переломный момент в развитии квантовых вычислений», — заявил генеральный директор Quantum Motion Джеймс Пэллис-Диммок.

Как работает новый компьютер

Система объединяет квантовый процессор компании с пользовательским интерфейсом и стеком управления, который поддерживает стандартные отраслевые фреймворки (такие как Qiskit и Cirq). Такое сочетание делает устройство полнофункциональным решением для квантовых вычислений.

Еще новый компьютер отличается оптимальным для центра обработки данных пространством: он занимает всего три 19-дюймовые серверные стойки, на которых также размещаются рефрижератор и встроенная электроника управления.

Вспомогательное оборудование работает отдельно от основной системы, и это позволяет легко интегрировать устройство в стандартные среды центров обработки данных.

Как отмечают исследователи, для производства кубитов компания Quantum Motion использовала крупносерийные промышленные 300-миллиметровые микросхемы.

