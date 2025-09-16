Белоруска узнала в аэропорту, что ее новый паспорт недействителен 2 16.09.2025, 15:26

Она потеряла сотни долларов из-за халатности чиновников.

За час до вылета узнать о том, что твой паспорт недействителен, — страшный сон любого туриста. Вероника сделала новый документ в июле этого года, а в начале сентября собиралась улететь с ним в Дубай. В день вылета девушку в аэропорту развернули, но путешествие все же состоялось, пишет Onliner.by

Для поездки в ОАЭ паспорт должен действовать минимум полгода. Вероника об этом знала, поэтому заранее занялась заменой документа. Новый паспорт получила 1 июля этого года. Вместе с ним девушка получила на руки старый — с действующим шенгеном. Это делается для того, чтобы во время следующей подачи в посольстве показать хорошую визовую историю.

— Я не первый раз оставляю себе два паспорта. Десять лет назад тоже летала так за границу, вообще проблем не было. Старый нужно показывать только для поездок в Евросоюз, когда пересекаешь границу. Там было аннулировано все, кроме страницы с визой.

Попытка уехать №1. «На контроле не пропустили»

Собираясь в отпуск из Минска в Эмираты, девушка взяла с собой только новый паспорт, потому что шенген ей в этой поездке был не нужен.

— Вылет был ночной, в 00:30 6 сентября. Прихожу на контроль к пограничникам, даю документ, девушка смотрит его долго, начинает листать, потом кому-то звонит, приходит начальник смены… Мне через окошко заявили, что у меня недействительный документ. Я говорю: как такое может быть? Они сказали, что нужно идти в милицию. До посадки в самолет оставалось 40 минут. Девушка объяснила свою ситуацию с выдачей двух паспортов, но на рейс ее все равно не пустили. Самолет улетел без нее.

— В итоге мне отдали бумагу, в которой написано, что паспорт у меня изъяли из-за того, что документ недействителен. Сказали, что за такое предусмотрена административная ответственность, но штрафа не будет, потому что это не моя вина. Все было достаточно вежливо и корректно с их стороны, — вспоминает белоруска. И тем не менее ночь выдалась стрессовой.

По словам Вероники, тур стоил около $1330. Потерять эти деньги было очень обидно, поэтому девушка стала искать варианты. Она узнала, что в тот же день, 6 сентября, оставались билеты на рейс в Дубай с вылетом в 13:30, и попыталась быстро решить вопрос с паспортом.

— Я рассуждала так: у меня либо сгорят $1330, потому что вряд ли агентство вернет мне деньги, либо я доплачу $450 — и все-таки отдохну.

Попытка уехать №2. И снова «паспорт недействителен»

До вылета оставалось полдня. Рано утром девушка уже была в отделе по гражданству и миграции (ОГиМ), который выдал ей паспорт.

— Мне объяснили, что сотрудник добавила галочку, которая ставит паспорт на контроль, и это значит, что паспорт недействителен. Должны были сделать это только на старый паспорт, а поставили и на новый, — рассказывает Вероника. — В ОГиМ связались с аэропортом, и те подтвердили, что документ у них, но отдать его они могут только уполномоченному сотруднику ОГиМ. Мне сказали, что сотрудник поедет со мной в аэропорт. И параллельно сняли галочку о том, что паспорт на контроле. Я успела купить билет, схватить чемодан и снова приехала в аэропорт, где получила на руки паспорт.

Но выдохнуть с облегчением получилось не сразу. На контроле история с «недействительным документом» повторилась.

— Смена новая, меня опять не пускают. Я прошу позвонить в ОГиМ заместителю начальника, но никто звонить не спешит. Пришел начальник смены и объяснил: паспорт с контроля сняли, но, пока документ пройдет по всем базам и информация обновится, нужно время. И это не 15 минут и не 2 часа. Еще немного томительного ожидания — и на этот раз все закончилось благополучно. Погранслужба аэропорта все же смогла созвониться с ОГиМ и получить подтверждение, что паспорт действителен. А туристке удалось, наконец, добраться до нужного гейта и улететь в отпуск. В Дубае проблем с паспортом уже не было, по прилету домой — тоже.

Но появилась еще одна деталь, которая добавила Веронике волнений в этой поездке. Для авиакомпании ночью 6 сентября она «не явилась на посадку», а это значит, что был риск аннуляции обратного билета.

— Несмотря на то, что я была зарегистрирована на рейс и имела посадочный талон, на посадку я не явилась. Это правило называется no-show. Потом мы еще несколько дней ждали подтверждения от авиакомпании, что за мной все-таки сохранен обратный билет. В итоге все обошлось — на обратный билет тратиться не пришлось.

«Потеряла $550 не по своей вине»

Белоруска посчитала свои расходы: $450 и дополнительно $100 на такси до отеля (уже оплаченный трансфер девушка пропустила). Девушка планирует писать досудебную претензию в ОГиМ с просьбой возместить непредвиденные расходы.

— На самом деле, я очень благодарна, что мой вопрос так быстро решился. Но это не отменяет того, что я потратила свои деньги, чтобы этот отпуск вообще состоялся. А моей вины в этом нет, — говорит девушка. — Хочу еще добавить, что в таких ситуациях очень важно сохранять спокойствие. Не надо плакать, истерить, умолять, стоять на коленях — вас все равно не выпустят из страны с недействительным документом. Сотрудники работают по своим правилам и не могут делать исключений. Важно как можно быстрее принять ситуацию и начать разбираться с этим.

Журналисты также обратились за пояснениями в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. Вот как прокомментировали этот случай:

— Действительно, к нам обратилась минчанка, у которой сотрудники пограничного контроля изъяли паспорт. Мы установили, что при выдаче гражданке нового паспорта была допущена техническая ошибка. Сотрудники ОГиМ оперативно отреагировали на возникшую ситуацию и в течение нескольких часов во взаимодействии с отделом пограничного контроля устранили допущенную ошибку.

