Лукашенко не дают покоя дроны 16.09.2025, 15:45

В Беларуси ужесточают ответственность за гражданские БПЛА.

«Палатка» приняла поправки в кодексы, которые касаются ужесточения ответственности за использование гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

В частности, проектом документа предусмотрена уголовная ответственность за:

- ввоз на территорию Республики Беларусь, хранение, оборот, изготовление и эксплуатацию гражданских БПЛА и авиамоделей в нарушение требований законодательства, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Административная ответственность наступает за:

- управление гражданским воздушным судном, не зарегистрированным в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Беларусь, либо без наличия бортовой документации, которая должна находиться на борту воздушного судна при выполнении полетов, либо управление гражданским воздушным судном лицом, не имеющим права управления им;

- нарушение требований по государственному учету и эксплуатации гражданских БПЛА.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com