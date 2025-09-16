Конфликтный ли вы человек? 2 16.09.2025, 16:26

Простой психологический тест покажет, как вы ведете себя во время споров.

Каждый человек в течение жизни сталкивается с конфликтами. Это неизбежная форма человеческого общения. Но ведем мы себя во время споров совершенно по-разному. Кто-то принимает критику с мудростью и спокойствием. А другие могут прийти в ярость от малейшего несогласия, пишет unian.net.

Предлагаем вам пройти тест с картинками и узнать правду о себе. Возможно, этот опрос раскроет личностные черты, которые вы не хотите в себе признавать. А может результат вас не удивит.

Психологический тест - конфликтный ли вы человек

Представьте, что вам нужно вести личный дневник. Посмотрите на изображение и подумайте, какой из двух блокнотов кажется более привлекательным внешне. Отвечайте быстро - пусть ответ подскажет интуиция.

Дневник №1

Если вы выбрали блокнот с цветком, то тест на конфликтность прошли бы без труда, поскольку являетесь непримиримым спорщиком. Для вас существует лишь ваша точка зрения и ошибочная. В конфликтной ситуации вы сразу становитесь импульсивными, даже если в повседневной жизни не имеете такой черты.

Эта негативная реакция на критику может сформироваться из-за высокой чувствительности и пониженной самооценки. Участие в споре для вас - единственный способ защитить себя от стресса. Зато вы реже страдаете от подавленного несогласия.

Дневник №2

В ссорах вы являетесь «голосом разума» и стараетесь сначала успокоиться, а затем действовать. Вы самокритичны и готовы прислушаться к противоположной точке зрения.

Такую реакцию на разногласия тест личности объясняет вашей внутренней зрелостью и практичностью. Вы понимаете, что ругань никогда не поможет решить вопрос. Для вас важнее сохранить хорошие отношения с собеседником, чем доказать правоту. Однако это значит, что вы можете поступить в ущерб своим интересам.

