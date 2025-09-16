Принц Гарри трогательно поддержал мать погибшего украинского солдата 16.09.2025, 16:30

принц Гарри

Член британской королевской семьи впервые посетил Киев.

Герцог Сассекский принц Гарри совершил неожиданную поездку в Киев, где встретился с украинскими военными и ветеранами в рамках работы своего фонда Invictus Games. Это его второй визит в Украину за год и первый — в столицу, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

На одной из встреч Гарри оказал особую поддержку матери украинского военного, ранее участвовавшего в программе его фонда, который погиб на фронте. «Герцог обнял ее, и это был очень эмоциональный момент», — рассказал Джош Богги, менеджер международного сообщества Invictus Games Foundation.

По словам Богги, атмосфера встречи с ветеранами была наполнена благодарностью и воодушевлением: «Когда он вошел в зал, его окружили объятиями. Гарри был в своей стихии».

Фонд Invictus Games не только организует международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с инвалидностью, но и активно поддерживает реабилитацию раненых в разных странах. Сейчас в Украине более 150 тысяч военных с тяжелыми травмами, и организация старается помочь им в восстановлении.

Принц подчеркнул, что его миссия — поддержка пострадавших в войне и их семей. «Главное впечатление — видеть улыбки этих людей, переживших ад войны, когда они встречались с герцогом», — отметил Богги.

Предыдущий визит Гарри в Украину состоялся в апреле, однако в Киев он приехал впервые.

