16 сентября 2025, вторник, 17:23
В Светлогорске ГАИ привязывает велосипеды нарушителей к столбам

11
  • 16.09.2025, 16:43
  • 1,604
Белорусы возмущены таким способом «борьбы с нарушителями».

В сети появилось видео с кучей велосипедов, прикованных к столбу. Автор ролика утверждает, что так местная ГАИ борется с нарушителями: если велосипедист не спешился на пешеходном переходе, его транспорт забирают и приковывают. На видео видно, что за 30 минут «наловили» сразу несколько велосипедов, заметил сайт Charter97.org..

Белорусы в комментариях возмущены: называют происходящее произволом, превышением служебных полномочий и незаконным изъятием имущества. Некоторые отмечают, что тогда на штрафстоянку должны отправлять и машины, если водитель не уступил пешеходу. Другие спрашивают, выдаются ли официальные бумаги о изъятии — протоколы или постановления. Многие обсуждают, насколько такие меры законны и справедливы.

