Атаки дронов могут вынудить Россию сократить добычу нефти 16.09.2025, 16:51

Хранилища переполнены, а инфраструктура горит от ударов ВСУ.

Россия, на долю которой приходится около 9% мировой нефтедобычи, может быть вынуждена сократить производство сырья после атак украинских беспилотников на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

По словам одного из них, такой сценарий становится реальным после того, как дроны в последние недели поразили балтийские порты Усть-Луга и Приморск, а также еще несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов — «Кинеф» в Ленинградской области, Рязанский и Саратовский НПЗ «Роснефти».

Два других источника Reuters рассказали, что «Транснефть» уже прекратила прием нефти от компаний-производителей на хранение в своей системе. Она также предупредила, что может ввести ограничения на прием сырья с месторождений, если атаки на инфраструктуру продолжатся.

На прошлой неделе в результате атаки украинских дронов впервые с начала войны получил повреждения крупный балтийский порт Приморск. Его мощность — около 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 10% от общего объема добычи нефти в России.

По данным отраслевых источников, в результате атаки пострадали два нефтяных танкера Kusto и Cai Yun. В субботу Приморск лишь частично возобновил работу после перебоев.

Возможности российского экспорта нефти и так были ограничены, поскольку ещё один балтийский порт РФ — Усть-Луга — до сих пор не восстановил свои мощности полностью после атаки дронов на ведущий к нему нефтепровод в августе. По данным отраслевых источников, в этом месяце порт загружен наполовину. При этом в отличие в отличие от Саудовской Аравии, у нет значительных мощностей для хранения нефти.

В рамках соглашения ОПЕК+, которое контролирует около 40% мирового производства нефти, квота на добычу для России увеличится в сентябре до 9,449 млн баррелей в сутки с 9,344 млн баррелей в сутки в августе без учета плана компенсаций.

Аналитики американских банков JP Morgan и Goldman Sachs считают, что вместо наращивания добычи Россия будет вынуждена ее сократить.

«Способность России наращивать добычу нефти сейчас находится под угрозой из-за ограниченных мощностей для хранения», — объясняет JP Morgan.

«Российские нефтекомпании располагают хранилищами на месторождениях и НПЗ объемом около 96,8 миллиона баррелей, но их свободные мощности ограничены, поскольку большая часть используется в повседневной деятельности», — пишут аналитики банков.

«Перебои в работе НПЗ также могут негативно сказаться на нефтедобыче из-за заполненности хранилищ на фоне снижения загрузки заводов, при том что мощности по хранению и экспорту сырой нефти ограничены», — согласны аналитики Goldman Sachs. Впрочем, по их мнению, в результате этих сложностей Россия может сократить нефтедобычу незначительно, поскольку азиатские покупатели продолжают сигнализировать о готовности импортировать российскую нефть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com