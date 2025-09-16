Лукашисты собираются ввести очередное валютное новшество 1 16.09.2025, 17:00

1,726

Как это коснется белорусов?

Депутаты «парламента» 16 сентября во втором чтении утвердили законопроект с изменениями, которые касаются валюты, а недвижимости и рекламы. «Зеркало» рассказывает подробности.

Законопроектом хотят ограничить займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники. Также власти намерены запретить выдавать займы населению под залог единственного жилого дома, квартиры.

Чиновники также намерены запретить индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые не занимаются микрофинансовой деятельностью, выдавать кредиты физлицам. Исключение намерены сделать для займов, которые наниматели выдают своим работникам.

Еще одно возможное новшество — ввести ограничения по штрафам и пени по договорам займа между физлицами.

Также чиновники хотят ввести запрет на использование в рекламе компаний, которые не являются микрофинансовыми организациями, слов «заем», «микрозаем», «микрофинансирование», «деньги в долг» или производных от этих слов.

«Депутат» Алексей Райко, который занят в постоянной комиссии по бюджету и финансам, заявил, что изменения хотят ввести для защиты заемщиков-физлиц. А еще — для снижения долговой нагрузки на людей. Также чиновники хотят исключить «договоры займа на кабальных условия» и повысить доверие населения к финансовому сектору.

