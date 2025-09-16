Симпатии американцев к украинцам лишь усиливаются 1 16.09.2025, 17:05

Это может стоить республиканцам большинства на выборах в Конгресс.

За последние полгода число республиканцев, поддерживающих увеличение военной помощи Киеву, значительно выросло. Сейчас большинство избирателей обеих партий выступают за усиление поддержки Украины и за новые санкции против России. Более 60% американцев положительно оценивают президента Украины Владимира Зеленского, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне продолжающихся атак России на гражданскую инфраструктуру Украины и даже недавних полетов военных дронов в воздушное пространство Польши симпатии американцев к Киеву лишь усиливаются. Жестокие кадры разрушений и сообщения о военных преступлениях, включая бомбардировки школ, больниц и жилых домов, формируют общественное мнение в пользу более решительных действий против Кремля.

Украинская армия, несмотря на ограниченные ресурсы, продолжает успешно отражать российские атаки. Только в августе, по оценкам, Россия потеряла около 30 тысяч солдат. Для США это означает серьезное ослабление стратегического противника без участия собственных военных.

Тем временем республиканцы готовятся к сложным промежуточным выборам 2026 года. Экономические трудности, инфляция и последствия тарифной политики создают давление на избирателей. В этих условиях нерешительность по украинскому вопросу может стать для демократов сильным аргументом в ключевых округах.

Исторические параллели с отказом от противостояния Гитлеру в 1930-х годах подчеркивают риски. Эксперты напоминают, что политика силы всегда была частью ДНК Республиканской партии. Если же партия позволит «неоизоляционистам» диктовать курс, это может обернуться не только политическим поражением, но и угрозой глобальной безопасности.

Республиканцы должны ясно обозначить: война — это агрессия Путина, а поддержка Украины соответствует интересам США и традициям партии «мира через силу».

