Доброта к себе укрепляет здоровье и помогает добиться успеха 1 16.09.2025, 17:26

Ученые выделяют три ключевых преимущества самосострадания.

Фраза «будь добрее к себе» нередко звучит как совет в трудные моменты. Однако для людей, склонных к перфекционизму или высокому стрессу, самосострадание может казаться слабостью, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что постоянное чувство стыда и самокритики активирует стрессовую реакцию организма так же сильно, как физическая опасность, повышая уровень кортизола и воспалительные процессы.

Самосострадание — это умение относиться к себе с добротой, осознавать собственные переживания без осуждения и помнить, что ошибки и трудности — часть человеческого опыта.

Ученые выделяют три ключевых преимущества такого подхода:

1. Снижение стресса.

Самосострадание помогает активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и восстановление. Это снижает риск хронического стресса, болезней сердца и психических нарушений.

2. Лучшая реакция на критику.

Доброта к себе не освобождает от ответственности, а наоборот — помогает учиться на ошибках и быстрее восстанавливаться после неудач. Люди, практикующие самосострадание, чаще воспринимают критику конструктивно и проявляют больше эмпатии к другим.

3. Рост мотивации и успеха.

Исследования показывают, что такие люди более настойчивы, меньше прокрастинируют и дольше сохраняют интерес к целям. В отличие от стыда, самосострадание поддерживает устойчивую внутреннюю мотивацию.

Чтобы развивать этот навык, психологи советуют в моменты самокритики задавать себе вопрос: «Что бы я сказал близкому человеку в такой ситуации?» и обращаться к себе с теми же словами. Помогают также практики медитации.

Быть добрым к себе — не слабость, а инструмент, который укрепляет психическое и физическое здоровье.

