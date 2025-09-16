Трамп хочет четвертый раунд переговоров о мире 2 Юрий Федоренко

16.09.2025, 17:33

1,774

Юрий Федоренко

Перед коллективным Западом открываются два пути.

Президент США, отвечая на вопрос, верит ли он в возможность переговоров между Украиной и Россией, сказал: «Не знаю. Думаю, мне придется вести все переговоры». Это некий намек на четвертый раунд большого переговорного процесса, в результативность которого мало кто верит в Украине, но на который все еще надеются некоторые западные лидеры, среди которых — Трамп.

К сожалению, приходится констатировать, что Кремлю иногда удается обмануть и запугать «коллективный Запад». Как это происходит?

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас в нескольких фразах очертила основы «российской дипломатии» и поставила диагноз «коллективному Западу». По ее словам, классическая российская тактика ведения переговоров состоит из трех шагов: сначала Москва требует то, что ей никогда не принадлежало, затем следуют ультиматумы и угрозы силой, наконец, мобилизуются голоса на Западе, которые готовы предложить России именно то, чего она никогда раньше не имела.

Ключевой тезис из ее заявления: «Россияне хотят, чтобы мы обсуждали, от чего Украина должна отказаться ради мира, при этом полностью игнорируя тот факт, что сам Кремль до сих пор не пошел ни на какие уступки».

Учитывая последние события в Европе (атака на Польшу), этот тезис можно и нужно развить: россияне хотят, чтобы «коллективный Запад» начал размышлять: от чего должна отказаться не только Украина, но и вся Европа «ради мира».

Ведь события 10 сентября показали: НАТО и Польша не очень готовы к войне. Из 19 дронов европейские силы ПВО сбили лишь несколько. Представим, что Россия запустила бы не 19, а 1000 шахедов по военным объектам и гражданской инфраструктуре. Вполне вероятно, аэродромы и логистические узлы были бы уничтожены.

Руководство НАТО отчиталось бы, что, минимум, 25% воздушных целей успешно сбито, но общая картина была бы ужасной. Представлять наземную операцию россиян на Литву, Латвию, Эстонию вообще не хочется.

Сегодня Кремль сознательно наводит ужас на европейцев, чтобы, по словам Каллас, мобилизовать голоса на Западе, которые готовы предложить России все что угодно. Чтобы увеличить количество этих голосов, Россия атакует информационное пространство и «подкармливает» европейских политиков-популистов.

Пророссийские ботофермы проталкивают среди поляков нарратив: во всем виновата Украина, мол, надо бросить ее на произвол судьбы, и тогда Путин отстанет от нас.

Понятно, что не отцепится, а будет делать все, чтобы расширить границы империи зла на все страны бывшего «Варшавского договора». Стратегия Путина до мелочей напоминает стратегию Гитлера, о которой недавно вспомнил министр МИД Украины Андрей Сибига в годовщину нападения Гитлера на Польшу: «Сейчас критически важно помнить, что предшествовало этому: слабость и наивная вера, что территориальные уступки умиротворят агрессора». Умиротворение агрессора — путь, который может выбрать часть напуганных и сбитых с толку представителей «коллективного Запада».

Но есть и другой вариант: объединяться, помогать друг другу, готовиться к максимальным вызовам. К счастью, среди европейцев, в том числе, среди европейского истеблишмента, сегодня достаточно голосов в пользу такого подхода. Мы ежедневно видим, что ЕС начинает готовиться к большой войне с Россией.

Так, Генеральный штаб Войска Польского сообщил о фактическом начале миссии НАТО «Восточный страж» для укрепления своего восточного фланга. Французский транспортный самолет А400 уже доставил в Польшу вооружение для истребителей Rafale. Наши специалисты по ПВО будут передавать свой боевой опыт польским военным.

Зима близко… Украина — крепость Европы, которая сдерживает сотни тысяч «белых ходоков» с Востока. Лучший для «коллективного Запада» вариант остановить орду — не возлагать лишних надежд на «четвертый раунд переговоров», а встать бок о бок с нами и поливать врага горячей смолой с крепостных стен. Впрочем, мы справимся в любом случае. Слава Украине!

Юрий Федоренко, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com