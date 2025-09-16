Режим освободил еще 25 человек

Режим освободил еще 25 человек2
- 16.09.2025, 17:36
Среди них есть политзаключенные.
В преддверии «Дня народного единства» узурпатор Александр Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за «преступления экстремистской направленности», пишет пресс-служба диктатора.
Соответствующий указ подписал узурпатор 16 сентября.
«Среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин; 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте», — сообщили в пресс-службе диктатора.
Напомним, 11 сентября были освобождены 52 белорусских политзаключенных. Они выехали в Литву. Освобождение произошло после встречи Лукашенко с заместителем спецпредставителя президента США Джоном Коулом. Также в Минск приехал заместитель помощника госсекретаря США по Европе Крис Смит. Позднее стало известно о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».
Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации политзаключенных в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.