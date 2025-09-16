Украина готовит студентов к войне 16.09.2025, 17:41

1,154

Власти страны планируют обучить от 80 до 200 тысяч человек.

С 1 сентября в украинских университетах стартовала обязательная военная подготовка для студентов. Программа касается мужчин в возрасте 18–22 лет и включает 90 часов теоретических занятий и 210 часов практических тренировок в специализированных центрах. Всего в ней примут участие от 80 до 200 тысяч человек, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Молодые украинцы изучают основы военной службы, оказание первой помощи и тактические навыки. По завершении курса студенты присягают на верность стране и получают сертификат, который освобождает их от обязательной службы до 25 лет, сохраняя возможность добровольного призыва. Женщины, составляющие почти половину студентов, обязаны пройти теоретическую часть и могут добровольно присоединиться к практическим занятиям.

Правительство надеется, что сочетание военной подготовки и права на выезд за границу поможет удержать молодых людей от эмиграции. Ранее мужчинам от 18 до 60 лет запрещалось покидать страну, теперь же студенты в возрасте 18–22 лет могут свободно выезжать и возвращаться.

На этом фоне в России продолжается систематическая милитаризация образования. Там детей с раннего возраста приучают к военной дисциплине: школьники маршируют, метают учебные гранаты, собирают автоматы и слушают лекции о войне в Украине. В вузах студенты участвуют в «героических собраниях», пишут письма солдатам и выполняют обязательные работы для армии.

Украина делает ставку на подготовку граждан к защите страны, сохраняя их свободу выбора, тогда как Россия превращает детей и студентов в инструмент пропаганды и будущих войн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com