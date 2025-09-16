«Белавиа» превращается в спасательный круг для РФ 1 Игаль Левин

16.09.2025, 18:01

1,034

Снятие санкций открыло Москве схему закупки деталей для гражданских самолетов.

Не секрет, что США сняли санкции с белорусской «Белавиа», чтобы таким образом выручить российский гражданский флот, который теперь будет закупать запчасти как раз через эту самую «Белавиа».

США не нужно, чтобы воздушный флот РФ деградировал до уровня, как в Иране, когда там буквально в небе разваливаются аппараты полувековой давности, включая вертолеты с самим президентом страны.

А между тем на деградацию гражданской инфраструктуры и базы была большая надежда, но помощь, как всегда, приходит от заботливых американцев, которые вот уже 150 лет уверенно на стороне России в ее тяжелые минуты.

На этом фоне есть тема, которая меня весьма интересует, – поддержка и модернизация ядерного арсенала. Если вы следите за публикациями на моем канале, где я пишу о модернизации ядерного арсенала в США, например, то вы знаете, что это баснословные деньги. Запросто не десятки, а сотни миллиардов долларов.

Когда это был СССР, он был гипермилитаризован, где население порой недоедало и ходило в дырку в полу, но зато деньги были и на танчики, и на ядер.

Затем, с 1991 года, уже РФ могла в теории себе позволить такое, так как у нее была армия мирного времени. При международной поддержке и при форсированном направлении бюджетов, я думаю, РФ могла бы модернизировать свой арсенал.

Но сегодня, когда все деньги сжирает большая армия наемников, когда все уходит на ВПК и у вас даже не остается денег на условного «Кузю», то откуда взять «лишние» сотни миллиардов?

РФ унаследовала исполинский ядерный арсенал от СССР, но не унаследовала даже и малую часть мощи соцлагеря и организации населения.

Время идет, все модернизируют свои арсеналы, у США деньги есть, всякие Китай и Франция тоже справятся, но что с РФ?

Нет нужды отмечать, что как только запахнет жареным, то, как и с «Белавиа», США выручат РФ и в этой теме – помогут ей модернизировать свои ядерные запасы.

Как минимум привести их в состояние стабильного и безопасного сбережения.

Ну или это будет совместная помощь – США, Китай, может, и Европа подключится, закинет на это монетку тоже.

Игаль Левин, Facebook

