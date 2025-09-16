Хорватия предложила Венгрии и Словакии замену российской нефти
- 16.09.2025, 18:11
Загреб может гарантировать поставки нефти свыше 12 млн т в год через Адриатический нефтепровод.
Хорватия готова полностью обеспечить Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович. Фрагмент интервью для CNN он опубликовал в Х.
По его словам, мощности трубопровода позволяют гарантировать поставки свыше 12 млн т нефти нужных сортов, что покрывает все потребности нефтеперерабатывающих заводов в венгерском городе Сазхаломбатта и Братиславе.
Пленкович подчеркнул, что этот маршрут может стать альтернативой российским поставкам в условиях, когда президент США Дональд Трамп связывает возможное ужесточение санкций против Москвы с отказом Евросоюза от российской нефти.
«Мы считаем, что нет риска для поставок нефти в две наши соседние страны, которым мы хотели бы помочь в вопросе энергетической безопасности», — сказал Пленкович, но добавил, что вопрос заключается не только в том, откуда поступает нефть, но и «в фактической цене, по которой ее покупают».
Хорватский премьер также отметил, что решение проблемы снабжения Венгрии и Словакии через Адриатический нефтепровод может способствовать формированию единой позиции ЕС по вопросу санкций.
Пленкович направил в Еврокомиссию предложение о задействовании Адриатического нефтепровода для поставок нефти, в том числе в Венгрию и Словакию, еще в июле 2024 года.
Он тогда отметил, что хорватская компания JANAF, которая эксплуатирует нефтепровод, «готова вести переговоры о долгосрочных контрактах, предусматривающих большие объемы, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и снизить зависимость».
Нефть из России поступает в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС.
Адриатический нефтепровод был построен в 1970-х годах для транспортировки нефти из порта Омишаль (остров Крк, Хорватия) в страны Центральной Европы, включая Венгрию, Чехословакию и другие. Его маршрут пролегает от Адриатического моря через Хорватию, Словению и далее в Венгрию, обеспечивая европейские рынки сырьем.