Хорватия предложила Венгрии и Словакии замену российской нефти 16.09.2025, 18:11

Загреб может гарантировать поставки нефти свыше 12 млн т в год через Адриатический нефтепровод.

Хорватия готова полностью обеспечить Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович. Фрагмент интервью для CNN он опубликовал в Х.

По его словам, мощности трубопровода позволяют гарантировать поставки свыше 12 млн т нефти нужных сортов, что покрывает все потребности нефтеперерабатывающих заводов в венгерском городе Сазхаломбатта и Братиславе.

Пленкович подчеркнул, что этот маршрут может стать альтернативой российским поставкам в условиях, когда президент США Дональд Трамп связывает возможное ужесточение санкций против Москвы с отказом Евросоюза от российской нефти.

«Мы считаем, что нет риска для поставок нефти в две наши соседние страны, которым мы хотели бы помочь в вопросе энергетической безопасности», — сказал Пленкович, но добавил, что вопрос заключается не только в том, откуда поступает нефть, но и «в фактической цене, по которой ее покупают».

Хорватский премьер также отметил, что решение проблемы снабжения Венгрии и Словакии через Адриатический нефтепровод может способствовать формированию единой позиции ЕС по вопросу санкций.

Пленкович направил в Еврокомиссию предложение о задействовании Адриатического нефтепровода для поставок нефти, в том числе в Венгрию и Словакию, еще в июле 2024 года.

Он тогда отметил, что хорватская компания JANAF, которая эксплуатирует нефтепровод, «готова вести переговоры о долгосрочных контрактах, предусматривающих большие объемы, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и снизить зависимость».

Нефть из России поступает в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС.

Адриатический нефтепровод был построен в 1970-х годах для транспортировки нефти из порта Омишаль (остров Крк, Хорватия) в страны Центральной Европы, включая Венгрию, Чехословакию и другие. Его маршрут пролегает от Адриатического моря через Хорватию, Словению и далее в Венгрию, обеспечивая европейские рынки сырьем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com