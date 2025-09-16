В Минском зоопарке посетители поили оленя кока-колой и таскали его за рога 16.09.2025, 18:15

иллюстративное фото

Свой странный поступок они снимали на видео.

В TikTok пользователь с ником vladimirrachinski выложил видео из минского зоопарка, где он с приятелем сначала поит оленя кока-колой, а потом один из них тянет животное, стоящее за решеткой, за рога. Поведение мужчин возмутило и посетителей зоопарка, и пользователей соцсети, передает «Зеркало».

На первом видео один из мужчин тянет оленя за рога через решетку. Животное сопротивляется, но мужчина не останавливается. За кадром слышно возмущение прохожих.

«Вы что, вообще уже?» — сделала замечание женщина.

Но мужчины в ответ смеются.

На следующем видео уже второй посетитель поит оленя кока-колой. В этот момент к вольеру подходит пара, но никто из них не делает замечания мужчинам и не пытается их остановить.

В комментариях к обоим видео возмущенные пользователи потребовали, чтобы милиция обратила внимание на видео, отметили аккаунты МВД и зоопарка:

«Неужели все, что они творят, останется безнаказанным», — Midnight Bastet.

«Да всех в милицию, под суд отправить», — user6003861736276.

«Почему никто их не остановил? Оленя колой поить нельзя и за рога дергать, издевательства какие-то, кошмар», — yulia lebeda.

«Там что, нет работников зоопарка? Почему они позволяют это делать?» — Ludmila.

«Самое страшное животное — человек», — Nikita.

«Как такое в голову могло прийти?» — user2824982131196.

«Некоторые люди хуже зверей. Таких в вольере держать нужно», — Анастасия.

