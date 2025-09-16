Почему Луна отдаляется от Земли 2 16.09.2025, 18:30

Объяснение физика.

Каждый год Луна удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра. Ученые фиксируют это с помощью лазеров, отражающихся от зеркал, оставленных астронавтами и космическими аппаратами на поверхности Луны, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 385 тыс. км, но оно меняется в пределах 20 тыс. км в зависимости от орбиты. Именно поэтому одни полнолуния кажутся крупнее других — так называемые суперлуния.

Главная причина постепенного отдаления Луны — приливы. Гравитация Луны вызывает образование двух водных «выпуклостей» на Земле: одна обращена к Луне, другая — в противоположную сторону. Из-за вращения планеты эти приливные волны немного опережают положение Луны и создают дополнительное притяжение впереди ее орбиты. Это ускоряет движение Луны и увеличивает радиус ее орбиты.

При этом Земля постепенно замедляет свое вращение, отдавая часть углового момента Луне. В результате продолжительность суток медленно увеличивается — десятки миллионов лет назад они были короче. Например, 70 млн лет назад день длился всего 23,5 часа.

Однако нынешние изменения настолько малы, что для нас они незаметны: увеличение расстояния на 3,8 см в год составляет лишь 0,00000001% от общей дистанции.

В далеком будущем процесс остановится. Солнце станет ярче, океаны испарятся, и приливное взаимодействие исчезнет. А спустя несколько миллиардов лет, превращаясь в красного гиганта, Солнце, скорее всего, уничтожит и Землю, и Луну.

А пока мы можем наслаждаться приливами, затмениями и красотой спутника на ночном небе.

