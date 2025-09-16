закрыть
16 сентября 2025, вторник, 19:59
Штайнмайер и Мерц отказали Польше в выплате репараций

  • 16.09.2025, 19:28
Штайнмайер и Мерц отказали Польше в выплате репараций

Президент Польши выдвинул требования о выплате его стране репараций во время первого визита в Берлин.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий в ходе своего первого официального визита в Берлин получил отказ на свои требования о выплате Германией репараций за ущерб, нанесенный его стране во время Второй мировой войны. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, как и ранее, решительно отклонил эти требования, подчеркнув, что этот вопрос «с точки зрения Германии окончательно решен», - передает DW со ссылкой на агентство dpa во вторник, 16 сентября.

После беседы с немецким коллегой польский президент также выдвинул это требование и в ходе последующего диалога тет-а-тет с канцлером Фридрихом Мерцем. По информации dpa из правительственных кругов, в этой беседе канцлер подтвердил «окончательную» позицию Германии.

После проведенных переговоров в Берлине не было пресс-конференций, что необычно для такого важного партнера Германии, как Польша, подчеркивает агентство. Это вызвало критические вопросы со стороны немецких журналистов, а польские СМИ процитировали Навроцкого по его посту в соцсети X.

Как написал польский президент в соцсети Х, он «четко подчеркнул как вопросы, которые нас объединяют, так и ожидания Польши от немецкой стороны». По его словам, речь на встрече со Штайнмайером шла о проблемах безопасности в регионе, будущем ЕС и «возмещении ущерба, нанесенного Польше во время Второй мировой войны».

Незадолго до своего прибытия в Берлин польский президент заявил газете Bild: «Вопрос о репарациях, конечно, юридически не закрыт». В том же интервью он выразил «твердую убежденность в том, что мы достигнем соглашения с канцлером и президентом Германии». Как и прежде, Польша настаивает на выплате Германией 1,3 триллиона евро. «Это единственная цифра, которая имеет свою точку отсчета в очень глубоких и обоснованных научных исследованиях», - повторил Навроцкий позицию предыдущих польских властей.

