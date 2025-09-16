закрыть
16 сентября 2025, вторник, 19:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минобороны РФ рассказало, из каких стран приехали военные на «Запад-2025»

  • 16.09.2025, 19:43
Минобороны РФ рассказало, из каких стран приехали военные на «Запад-2025»

В военных маневрах приняли участие контингенты шести стран.

Помимо вооруженных сил России и Беларуси, в военных учениях «Запад-2025» также приняли участие контингенты шести стран, сообщили в Минобороны.

Так, в совместных действиях участвовали оперативные группы и воинские контингенты от вооруженных сил Бангладеша, Индии и Исламской Республики Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Владимир Путин поблагодарил представителей иностранных государств и отметил, что учения помогли установить высокий уровень доверия между всеми странами-участницами. «Надеюсь, это было полезно с профессиональной точки зрения», — добавил он.

Российско-белорусские учения «Запад-2025» проводились 12–16 сентября в России и Беларуси. Их ежегодно проводят на территориях обеих стран.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук