Начальник Генштаба Польши: Беларусь скрывает убийцу нашего военнослужащего 16.09.2025, 20:16

Веслав Кукула

Рано или поздно он предстанет перед судом.

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула в интервью для телеканала TVP Info прокомментировал события последней недели, в том числе атаку российских беспилотников на территорию Польши и роль Беларуси в нынешней геополитической ситуации. Некоторые его слова приводит Onet.pl.

Генерал Кукула подчеркнул, что польская армия и силы НАТО были готовы к инциденту и могли справиться даже с худшим сценарием. Он отметил, что в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские дроны залетели в воздушное пространство Польши, реакция была мгновенной и скоординированной.

«Не атакуют того, кто не боится, кто подготовлен. Силы НАТО отреагировали как один кулак. Со мной связывались коллеги из других стран. Мы были готовы к худшему варианту развития событий, чем тот, что произошел», — заверил генерал.

Он также объяснил, почему не все дроны были сбиты:

«Сильная армия сочетает дух с разумом. Если кто-то запускает дроны-приманки, он рассчитывает, что мы потратим свои средства противовоздушной обороны, а потом может ударить баллистическими или крылатыми ракетами».

Начальник Генерального штаба Войска Польского также высказал мнение, что в ближайшие годы Польше угрожает не столько прямая война, сколько жизнь в «времена постоянной тревоги». Он поддержал включение сирен воздушной тревоги в городах на востоке страны, назвав это необходимым шагом для подготовки населения к жизни в условиях «поддержания постоянной готовности».

«Россия остается сильной и непредсказуемой. При благоприятных обстоятельствах она может напасть на нас военным путем», — прокомментировал генерал Кукула.

Наиболее резко глава Генштаба высказался в адрес Беларуси.

«У нас ограниченное доверие к Беларуси. Надо помнить, что они прячут убийцу нашего военнослужащего [Матеуша Ситака]. Они знают, кто это. И мы знаем. Наступит такой день, что мертвый или живой он предстанет перед правосудием», — заявил генерал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com