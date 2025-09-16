Reuters: США одобрили первые поставки Украине за счет НАТО
- 16.09.2025, 20:27
Вашингтон разрешил отправить Киеву две партии помощи на сумму до $500 млн.
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые поставки оружия Украине, которое оплатили союзники Вашингтона по НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В рамках новой инициативы Priority Ukraine Requirements List (PURL) заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби разрешил отправить Киеву две партии помощи на сумму до $500 млн, пишет агентство.
Ожидается, что поставки скоро начнутся.