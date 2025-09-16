закрыть
16 сентября 2025, вторник, 21:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: США одобрили первые поставки Украине за счет НАТО

  • 16.09.2025, 20:27
  • 1,312
Reuters: США одобрили первые поставки Украине за счет НАТО

Вашингтон разрешил отправить Киеву две партии помощи на сумму до $500 млн.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые поставки оружия Украине, которое оплатили союзники Вашингтона по НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В рамках новой инициативы Priority Ukraine Requirements List (PURL) заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби разрешил отправить Киеву две партии помощи на сумму до $500 млн, пишет агентство.

Ожидается, что поставки скоро начнутся.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров