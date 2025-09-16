закрыть
16 сентября 2025
Большие выходные будут в Беларуси три недели подряд

Когда?

Три недели подряд в Беларуси будут выпадать длинные выходные - в конце 2025-го и начале 2026-го. «Комсомолка» посмотрела, когда белорусы не будут работать.

Так, в конце года в Беларуси выпадут три недели с большими выходными: две недели с двумя выходными и еще одна неделя - с тремя выходными.

Сначала белорусы будут отдыхать на неделе с 22 по 28 декабря. В эти даты выпадает католическое Рождество. Поэтому в четверг, 25 декабря, а затем также в пятницу, 26 декабря, субботу, 27 декабря, и воскресенье, 28 декабря, на работу белорусам идти не придется. Пятница, 26 декабря, будет отрабатываться заранее - 20 декабря.

Затем на неделе с 29 декабря 2025-го по 4 января, 2026-го, в Беларуси отметят наступление Нового года. Эта неделя вновь будет с большими выходными. Поработать нужно будет в понедельник, 29 декабря, во вторник, 30 декабря, и среду, 31 декабря. А большие выходные будут с 1 по 4 января включительно.

Неделя с 5 по 11 января 2026-го снова будет короткой. В среду, 7 января, православные в Беларуси отпразднуют Рождество Христово. На это неделе также выходными будут 10 и 11 января, суббота и воскресенье, соответственно.

