«Орешник» Шредингера и тактика прошлого века: Z-блогеры высмеяли учения «Запад-2025»

  • 16.09.2025, 20:54
  • 3,400
«Орешник» Шредингера и тактика прошлого века: Z-блогеры высмеяли учения «Запад-2025»
иллюстративное фото

Z-каналы называют учения «цирковым представлением».

Военные учения вооруженных сил России и Беларуси, которые заканчиваются сегодня, подверглись критике и насмешкам со стороны блогеров-пропагандистов. Подборку мнений о прошедших учениях 16 сентября опубликовал Telegram-канал «Можем объяснить».

«На «антинатовских» учениях в Беларуси показали не [ракетный комплекс] «Орешник», а тактические приемы прошлого века. Над парашютным десантом и другой «экзотикой» посмеялись даже Z-военкоры. [Учения] прошли в сильно сокращенном варианте и вызвали возмущение Z-общественности, назвавшей их «цирковым представлением», – пишет паблик.

Так, «военкоры» обратили внимание, что нет никаких доказательств проведения ранее анонсированного «планирования применения ядерного оружия и новой российской ракеты «Орешник» – в связи с чем эту часть учений назвали «Орешником» Шредингера.

Также пропагандисты иронизируют над легендой учений.

«По сценарию учений, вымышленные Полесская республика и союзная ей Восточная республика подвергаются нападению противника. Не сумев инициировать в Полесье внутренний вооруженный конфликт, руководство противника перешло к силовому решению «полесского вопроса». Это отсылает к расовой политике Третьего Рейха («окончательное решение еврейского вопроса») и намекает на борьбу Москвы с неонацистами Запада», – объясняет «Можем объяснить».

Кроме того, насмешкам подверглись устаревшие тактические приемы, которые, по утверждению российских СМИ, учитывают опыт войны против Украины. Так, концепция парашютного десантирования подразделений воздушно-десантных войск, которое отрабатывалось на учениях, была разработана во времена холодной войны и никогда не применялась на практике, а от ударов свободно падающих бомб с малых и средних высот российской оккупационной армии пришлось отказаться еще в начале вторжения из-за высоких потерь авиации.

«Z-каналы называют учения «цирковым представлением»: «Все эти самолеты со свободно падающими авиабомбами в современных реалиях не более чем будущая охваченная пламенем куча обломков». «Это актуально будет, если только на индейцев нападать где-нибудь и с ковбоями воевать». «Смысл проводить это по каким-то устаревшим стандартам? Ввести НАТО в заблуждение? Тогда надо пустить в прорыв конницу», – цитирует паблик недовольных пропагандистов.

