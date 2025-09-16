закрыть
Трамп созвонился с Моди

3
  • 16.09.2025, 22:01
  • 2,148
Трамп созвонился с Моди
Нарендра Моди и Дональд Трамп (Фото: White House / Global Look Press)

Что обсуждали.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели вечером 16 сентября телефонный разговор. По итогам Дональда Трамп написал в соцсети Truth Social, что разговор вышел «чудесный» и поблагодарил премьера за поддержку урегулирования войны в Украине.

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования войны между Россией и Украиной», — написал Дональд Трамп.

«Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», — написал в соцсети Х Моди после разговора. Глава правительства Индии выразил стремление продолжить развивать стратегическое партнерство двух стран и поблагодарил Трампа за поздравления в честь 75-летия.

