Трамп созвонился с Моди

Трамп созвонился с Моди3
- 16.09.2025, 22:01
Что обсуждали.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели вечером 16 сентября телефонный разговор. По итогам Дональда Трамп написал в соцсети Truth Social, что разговор вышел «чудесный» и поблагодарил премьера за поддержку урегулирования войны в Украине.
«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования войны между Россией и Украиной», — написал Дональд Трамп.
«Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», — написал в соцсети Х Моди после разговора. Глава правительства Индии выразил стремление продолжить развивать стратегическое партнерство двух стран и поблагодарил Трампа за поздравления в честь 75-летия.