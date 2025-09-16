Трамп созвонился с Моди 3 16.09.2025, 22:01

2,148

Нарендра Моди и Дональд Трамп (Фото: White House / Global Look Press)

Что обсуждали.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели вечером 16 сентября телефонный разговор. По итогам Дональда Трамп написал в соцсети Truth Social, что разговор вышел «чудесный» и поблагодарил премьера за поддержку урегулирования войны в Украине.

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования войны между Россией и Украиной», — написал Дональд Трамп.

«Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», — написал в соцсети Х Моди после разговора. Глава правительства Индии выразил стремление продолжить развивать стратегическое партнерство двух стран и поблагодарил Трампа за поздравления в честь 75-летия.

