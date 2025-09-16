Reuters: США планируют подорвать контроль Китая над мировыми портами 16.09.2025, 22:38

Власти США рассматривают китайские инвестиции в мировые порты как огромную угрозу национальной безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ослабить глобальную сеть портов Китая и передать больше стратегических терминалов под контроль Запада. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, представители администрации Трампа считают, что торговый флот США плохо оснащен для оказания материально-технической поддержки армии во время войны. Зависимость Вашингтона от иностранных судов и портов чрезмерна.

Белый дом рассматривает варианты, включая поддержку частных американских или западных фирм в покупке китайских акций в портах. В качестве примера приводится сделка инвестиционной компании BlackRock по покупке портовых активов гонконгской CK Hutchison в 23 странах, в том числе у Панамского канала.

По словам источников, кроме Панамы, американские чиновники и законодатели обеспокоены китайской собственностью на морскую инфраструктуру, в частности в Греции, Испании, Карибском бассейне и портах западного побережья США.

«Беспокойство заключается в том, что Китай может использовать свой контроль над этими активами для шпионажа, военного преимущества или для нарушения цепочек поставок во время геополитических кризисов», - заявил основатель компании KCS Group, специализирующейся на консультациях по вопросам рисков и разведки, Стюарт Пул-Робб.

США намерены исследовать китайское влияние, в частности в греческом порту Пирей, где одна из крупнейших государственных китайских портовых и судоходных групп COSCO владеет 67% акций порта.

Отмечается, что по состоянию на август 2024 года Китай имел инвестиции в 129 портовых проектах по всему миру через различные компании.

