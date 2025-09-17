Лукашенко: Беларусь никого не собирается захватывать, потому что не сможет 17.09.2025, 1:07

Диктатор признал ограниченные возможности белорусской армии.

Белорусская армия никого не старается завоевать, потому что не сможет. Такое мнение высказал Александр Лукашенко 16 сентября во время вручения государственных наград заслуженным представителям различных сфер.

Обращаясь к участникам мероприятия, политик подчеркнул, что Беларусь никому не угрожает.

— Правда, Александру Григорьевичу Вольфовичу (госсекретарю Совета безопасности. — Прим. ред.) хочу сказать, что хватит нам оправдываться перед ними — воюем мы, не воюем против них… Мы сказали им один раз, и достаточно. Я думаю, они нас услышали. Все (не дураки) понимают. Сколько бы мы раз ни говорили. Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю, — подчеркнул политик.

Говоря о проходящих белорусско-российских учениях, Лукашенко напомнил, что они проходят планово «и мы отрабатываем там все».

— Они (соседи. — Прим. ред.) тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать. А если кому-то надо оправдать свои действия — обезумевшим, тут по соседству живущим, — ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши — умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война, — отметил Лукашенко.

Обращаясь к белорусским военным, он поручил им быть «всегда начеку».

— Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим.

