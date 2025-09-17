В Сербии сбежали из-под ареста двое мужчин, которых США подозревают в попытке передать военные технологии Китаю 17.09.2025, 2:32

Они ожидали экстрадиции.

В Сербии из-под домашнего ареста сбежали двое мужчин, которых США подозревают в попытке передать Китаю военные технологии. Они ожидали экстрадиции и сейчас их местонахождение неизвестно. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщает «Радио Свобода».

В столице Сербии по запросу ФБР задержали гражданина Великобритании Джона Миллера и гражданина Китая Цуя Гуанхая. Американские следователи считают, что они пытались нелегально вывезти в Китай секретные военные разработки. Также обоих подозревают в преследовании китайско-американского оппозиционного художника Хуэй Бо. В случае доказательства вины мужчинам грозит до 40 лет заключения в США.

Миллера и Гуанхая задержали еще в апреле в Белграде. По данным следствия, они пытались вывезти в Китай конфиденциальные американские военные технологии, обойдя экспортные ограничения.

В США им также вменяют преследование китайско-американского оппозиционного художника Хуэй Бо. По данным следствия, Миллер сообщил агенту под прикрытием, что оборудование планируют скопировать в Китае, а там готовы заплатить за него в два-три раза больше, чем оно стоит на самом деле.

Пока неизвестно, находятся ли они до сих пор в Сербии. Как пишет «Радио Свобода», американские правоохранители координировали с местными властями вопрос их экстрадиции, однако Госдеп США отказался комментировать информацию о возможном побеге обвиняемых из-под домашнего ареста.

Как следует из обнародованных судебных документов, Миллера задержали во время спецоперации ФБР, когда агент под прикрытием выдавал себя за торговца оружием. По версии следствия, Миллер и Гуанхай предложили ему приобрести американские оборонные технологии — среди них якобы были ракеты класса земля — воздух, системы ПВО, беспилотники и криптографическое оборудование.

В документах также говорится, что подозреваемые причастны к преследованию китайско-американского художника Хуэй Бо, который в 2023 году организовал протест против главы КНР Си Цзиньпина во время его визита в США.

По данным правоохранителей, они установили на его авто устройства слежения, прокололи шины и повредили скульптуры, на которых были изображены Си Цзиньпин и его жена.

