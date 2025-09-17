закрыть
17 сентября 2025, среда, 0:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сербии сбежали из-под ареста двое мужчин, которых США подозревают в попытке передать военные технологии Китаю

  • 17.09.2025, 2:32
В Сербии сбежали из-под ареста двое мужчин, которых США подозревают в попытке передать военные технологии Китаю

Они ожидали экстрадиции.

В Сербии из-под домашнего ареста сбежали двое мужчин, которых США подозревают в попытке передать Китаю военные технологии. Они ожидали экстрадиции и сейчас их местонахождение неизвестно. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщает «Радио Свобода».

В столице Сербии по запросу ФБР задержали гражданина Великобритании Джона Миллера и гражданина Китая Цуя Гуанхая. Американские следователи считают, что они пытались нелегально вывезти в Китай секретные военные разработки. Также обоих подозревают в преследовании китайско-американского оппозиционного художника Хуэй Бо. В случае доказательства вины мужчинам грозит до 40 лет заключения в США.

Миллера и Гуанхая задержали еще в апреле в Белграде. По данным следствия, они пытались вывезти в Китай конфиденциальные американские военные технологии, обойдя экспортные ограничения.

В США им также вменяют преследование китайско-американского оппозиционного художника Хуэй Бо. По данным следствия, Миллер сообщил агенту под прикрытием, что оборудование планируют скопировать в Китае, а там готовы заплатить за него в два-три раза больше, чем оно стоит на самом деле.

Пока неизвестно, находятся ли они до сих пор в Сербии. Как пишет «Радио Свобода», американские правоохранители координировали с местными властями вопрос их экстрадиции, однако Госдеп США отказался комментировать информацию о возможном побеге обвиняемых из-под домашнего ареста.

Как следует из обнародованных судебных документов, Миллера задержали во время спецоперации ФБР, когда агент под прикрытием выдавал себя за торговца оружием. По версии следствия, Миллер и Гуанхай предложили ему приобрести американские оборонные технологии — среди них якобы были ракеты класса земля — воздух, системы ПВО, беспилотники и криптографическое оборудование.

В документах также говорится, что подозреваемые причастны к преследованию китайско-американского художника Хуэй Бо, который в 2023 году организовал протест против главы КНР Си Цзиньпина во время его визита в США.

По данным правоохранителей, они установили на его авто устройства слежения, прокололи шины и повредили скульптуры, на которых были изображены Си Цзиньпин и его жена.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров