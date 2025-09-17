Корабли НАТО перехватили российский корабль в водах Швеции

Корабли НАТО перехватили российский корабль в водах Швеции2
Судно РФ впервые столкнулось с проблемами с двигателем в шведских территориальных водах.
Российское рыболовецкое судно оказалось в проливе Эресунн вблизи Швеции. Шведская береговая охрана и два корабля НАТО из Дании и Великобритании начали операцию по безопасности.
Об этом сообщает Postimees.
Как сообщают местные СМИ, российское судно впервые столкнулось с проблемами с двигателем в шведских территориальных водах в субботу, 13 сентября. Оно начало дрейф в сторону Дании. Также на судне произошло отключение электроэнергии.
Стоит отметить, судно «Механик Степанов» было спущено на воду в 2025 году.
Датские и британские военные корабли сопровождали российский корабль. Военно-морские силы Дании подтвердили это датскому телеканалу TV2, но не предоставили дополнительных подробностей об операции.