Корабли НАТО перехватили российский корабль в водах Швеции 2 17.09.2025, 7:39

4,760

Фото: TT NEWS AGENCY

Судно РФ впервые столкнулось с проблемами с двигателем в шведских территориальных водах.

Российское рыболовецкое судно оказалось в проливе Эресунн вблизи Швеции. Шведская береговая охрана и два корабля НАТО из Дании и Великобритании начали операцию по безопасности.

Об этом сообщает Postimees.

Как сообщают местные СМИ, российское судно впервые столкнулось с проблемами с двигателем в шведских территориальных водах в субботу, 13 сентября. Оно начало дрейф в сторону Дании. Также на судне произошло отключение электроэнергии.

Стоит отметить, судно «Механик Степанов» было спущено на воду в 2025 году.

Датские и британские военные корабли сопровождали российский корабль. Военно-морские силы Дании подтвердили это датскому телеканалу TV2, но не предоставили дополнительных подробностей об операции.

