Чехия заключила с Украиной уникальный договор 17.09.2025, 7:44

5,530

В чем его суть?

Украина и Чехия усиливают сотрудничество в сфере восстановления. Страны договорились ускорить подписание межправительственного соглашения G2G, которое откроет путь к масштабным инвестиционным проектам, начиная с 2026 года.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Украина и Чехия достигли договоренности о скорейшем подписании межправительственного соглашения (G2G), которое станет основой для реализации совместных проектов по восстановлению.

Переговоры прошли в рамках встречи Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с чешской делегацией во главе с Уполномоченным правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томашем Копечным и заместителем Министра финансов Чехии Мареком Морой.

По информации ведомства, Чехия уже получила 188 млн евро кредитных гарантий от Европейского инвестиционного фонда для финансирования проектов в частном и государственном секторах. Их практическая реализация намечена на 2026 год. Также обсуждалось расширение сотрудничества в промышленности, энергетике, сфере инвестиций, управлении отходами и водными ресурсами.

«Мы искренне благодарны Чехии за последовательную поддержку — в частности, за участие в гуманитарном разминировании, инициативе «Зерно из Украины», а также за то, что даже в условиях войны 220 чешских компаний продолжают работать в нашей стране. Наша цель — углубить сотрудничество через подписание межправительственного соглашения и программу «Промышленный Рамштайн», — подчеркнул Алексей Соболев.

Промышленность и энергетика

Соглашение предусматривает увеличение лимита страхового покрытия от агентства EGAP, что позволит реализовать более масштабные проекты. Кроме того, Украина передаст Чехии перечень промышленного оборудования, необходимого пострадавшим от войны предприятиям. В рамках программы планируется предоставление грантов чешским компаниям для поставки техники и комплектующих.

Чешская сторона выразила готовность подключиться к проектам в энергетике на условиях государственно-частного партнерства и концессий, в том числе в сфере добычи нефти и газа в Полтавской и Львовской областях.

Экология и инфраструктура

Важное внимание уделено вопросам экологии: Чехия поможет в разработке планов управления речными бассейнами, модернизации лабораторий мониторинга качества воды и изучении загрязнения почв.

Для координации инициатив принято решение открыть офис Чешского агентства развития (CDA) в Киеве к концу 2025 года. Также представители Чехии подтвердили участие в международных событиях: конференции ООН по гуманитарному разминированию в Токио (22–23 октября 2025 года) и форуме ReBuild Ukraine 2025 в Варшаве (13–14 ноября 2025 года). На весну 2026 года запланированы инвестиционные семинары, в том числе по привлечению венчурных вложений в горнодобывающую отрасль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com