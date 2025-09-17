Минчанин по дороге с работы нашел таблетку 16 17.09.2025, 7:54

Дома он ее выпил — и попал в невероятную историю.

В Минске за хулиганство и грабеж судили 40-летнего жителя города, который пережил кошмарные галлюцинации после употребления опасного психотропа. Подробности уголовного дела рассказали госагенству «Минск-Новости» в столичной прокуратуре.

Ночью 56-летний житель одного из домов на улице Славинского услышал доносившиеся со двора крики. Выглянув в окно, он увидел убегавшего мужчину. Не придав этому значения, снова лег в постель. Однако выспаться минчанину было не суждено — вскоре позвонили сотрудники ГАИ и сообщили, что принадлежавший ему Ford Mondeo поврежден.

В автомобиле, припаркованном у подъезда, оказалось разбито боковое стекло. Салон засыпало осколками, а на кузове виднелись следы крови. Камера видеонаблюдения, установленная на фасаде дома, запечатлела, как некий мужчина в трусах и майке с разбега разбивает стекло головой.

Позже выяснилось: хулиганство совершил сосед автовладельца, работающий уборщиком в коммунальной организации. В тот день по пути домой он нашел возле дерева сверток, перемотанный изолентой, и забрал его себе.

Вечером фигурант вспомнил о находке. Развернув упаковку, увидел таблетку, которую растворил в кружке воды. Когда мужчина сделал несколько глотков, ему показалось, что квартира охвачена огнем. Он слышал треск пламени, чувствовал запах гари.

Спасаясь от огня, горожанин как был в нижнем белье и босиком, так и выбежал на улицу и стал кричать, чтобы срочно вызвали скорую и милицию. Того, как повредил чужую машину, не помнит.

В себя мужчина пришел в парке возле ДС «Славинского» — лежал на земле, замерев, и не мог встать. Увидев проезжавший неподалеку милицейский автомобиль, стал громко звать на помощь. Сотрудники заметили его. Поскольку у гражданина была сильно повреждена правая рука, они вызвали скорую. В учреждении здравоохранения установили, что пациент находится под воздействием особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

19 декабря 2024 года фигуранта выписали из больницы. А вечером у него снова случились галлюцинации. Произошло это, как полагает сам мужчина, из-за того, что он якобы случайно отпил из той же кружки, в которой накануне растворил найденную таблетку.

И вновь минчанин с криком бежал из «объятой пламенем» квартиры. С улицы Славинского добрался до улицы Калиновского, где зашел в подъезд жилого дома и принялся нажимать кнопки звонков, взывая о помощи. Дверь ему открыли пожилые супруги. Не дожидаясь приглашения, «погорелец» забежал к ним в кухню, зачем-то схватил со стола мобильный телефон, затем открыл кран, подставил под струю окровавленную руку и стал обрызгивать себя и ничего не понимавших хозяев квартиры водой, требуя незамедлительно вызвать экстренные службы.

Испуганная женщина позвонила на линию 102. Наряд приехал быстро. Увидев людей в форме, фигурант открыл окно, выдавил москитную сетку и выпрыгнул с чужим телефоном в руках со второго этажа.

Домой вернулся спустя шесть часов. Мать рассказала, что к ним приезжала милиция.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за совершение краж, незаконный оборот, без цели сбыта, запрещенных веществ и хулиганство.

Вину в инкриминируемых преступлениях минчанин признал частично — отрицал наличие умысла на открытое хищение имущества. Настаивал, что взял мобильный телефон, чтобы вызвать милицию.

Суд признал минчанина виновным по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 206 УК (Грабеж, совершенный повторно). Ему окончательно назначили три с половиной года лишения свободы. Мужчину также обязали выплатить 295,07 рубля штрафа и пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Обвиняемый пытался обжаловать приговор, но его апелляцию отклонили. Приговор вступил в законную силу.

