17 сентября 2025, среда, 10:07
19-й пакет санкций против РФ: Фон дер Ляйен после беседы с Трампом раскрыла детали

  • 17.09.2025, 8:05
  • 8,682
19-й пакет санкций против РФ: Фон дер Ляйен после беседы с Трампом раскрыла детали
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Getty Images

Совместное давление на Москву будет усилено.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила об усилении совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию

Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

По словам Фон дер Ляйен, разговор с Трампом был «хорошим».

Она сообщила, что Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики.

«Военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России», - написала она.

