19-й пакет санкций против РФ: Фон дер Ляйен после беседы с Трампом раскрыла детали

19-й пакет санкций против РФ: Фон дер Ляйен после беседы с Трампом раскрыла детали2
- 17.09.2025, 8:05
- 8,682
Совместное давление на Москву будет усилено.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила об усилении совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию
Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
По словам Фон дер Ляйен, разговор с Трампом был «хорошим».
Она сообщила, что Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики.
«Военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России», - написала она.