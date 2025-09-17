«Из трубы выйдут не все» 1 17.09.2025, 8:45

Назван главный просчет оккупантов возле Купянска.

На Купянском направлении в Харьковской области ситуация остается серьезной. Российским оккупантам нужен не столько сам Купянск, сколько Купянск-Узловой, где расположена узловая станция железной дороги, необходимая для обеспечения подразделений. Об этом заявил руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук в эфире FreeДом.

По его словам, длительное пребывание в газовой трубе негативно скажется на здоровье оккупантов, которые попытались добраться до позиций таким образом.

«В четырехкилометровую трубу залезть с расчетом на то, что все люди из нее выйдут с другой стороны - это ложь. Тем более, что россияне уже дважды пробовали, в третий раз они повторяют то же самое. Да, какая-то часть оккупантов, которые влезли в эту трубу, вылезет из нее, и даже смогут какое-то время вести огонь, привлекать к себе внимание. Но рано или поздно они все умрут, даже не потому, что будут уничтожены, а потому что это кислородное голодание, это отравленная атмосфера», - пояснил он.

По его мнению, что если россияне продолжают использовать такие способы передвижения, то кто-то им это рекомендует делать.

«К постоянным атакам с попыткой обойти Купянск с северо-запада добавляется еще южный клин, то есть они хотят город сходящимися ударами захватить. И на это выделены достаточно большие силы», - говорит Лакийчук.

Он также добавил, что Купянское направление является вспомогательным для нанесения основного удара на Покровском участке.

«Если на других направлениях можно еще расценивать действия россиян как попытку растянуть нашу оборону, концентрируя свои силы на главных ударах, то Купянск - это важный узел, которым они будут пытаться завладеть любой ценой», - подытожил эксперт.

