Что есть утром, чтобы была энергия в течение всего дня

Четыре интересных варианта завтраков.

Утро не ограничивается привычными завтраками — есть немало необычных, но сытных и полезных блюд, способных поддержать ясность ума и заряд энергии. Предлагаем четыре оригинальных идеи для утреннего меню, полных питательных составляющих.

Как пишет Verywell Health, утреннее меню совсем не ограничивается классическими блюдами. Есть интересные и менее распространенные варианты завтраков, которые дарят организму длительную энергию, поддерживают концентрацию и обогащают рацион полезными веществами.

Запеченный батат

По данным International Journal of Biological Macromolecules, батат, запеченный вместе с кожурой, является питательным и одновременно легким завтраком. Его клетчатка и медленные углеводы обеспечивают стабильный приток энергии, а витамины, минералы и антиоксиданты укрепляют организм. Попробуйте сочетать батат с сезонными овощами или белковыми продуктами. Если дать ему остыть перед подачей, в нем образуется больше резистентного крахмала — компонента, помогающего избегать резких скачков сахара в крови.

Салат из киноа

Как отмечает Journal of Food Chemistry, киноа — это безглютеновая псевдозерновая культура, богатая на полноценный белок и все необходимые аминокислоты. Она отлично подходит для энергетического старта дня. Добавьте в салат семена чиа для клетчатки и лучшего пищеварения, авокадо — как источник здоровых жиров, стабилизирующих уровень глюкозы. Такой микс сделает завтрак сытным и сбалансированным до обеда.

Соленая овсянка

Овсянка необязательно должна быть сладкой. Приготовленная на бульоне с низким содержанием соли, она становится питательной основой для сытного завтрака. Добавьте в тарелку шпинат, грибы, болгарский перец или другие овощи. Для усиления пользы следует включить яйцо в качестве источника белка, немного творога или пищевых дрожжей для вкуса. Завершить блюдо можно ломтиками авокадо или несколькими каплями оливкового масла — они обогатят утро полезными жирами.

Мисо-суп

В Японии это блюдо традиционно открывает день. Ферментированная паста мисо содержит пробиотики, способствующие здоровью кишечника. Как советует Food Science & Nutrition, в суп можно добавить морские водоросли — источник йода, марганца и фолиевой кислоты. Кубики тофа сделают его еще более питательным, обеспечив организм качественным растительным белком.

