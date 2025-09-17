За две недели численность армии Путина сократилась на 15% 17.09.2025, 8:59

Аналитики ISW раскрыли детали о боях за Купянск и Боровую.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к улице Садовой в Купянске. 15 и 16 сентября российские войска проводили наступательные операции в районе самого Купянска, в районе Кондрашовки, в районе Красного Первого, в направлении Петропавловки и в направлении Песчаного.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию в Купянске и в районе Боровой за прошедшие сутки. Российский источник заявил, что российские войска взяли под огневой контроль примерно 5 км трассы Н-26 Купянск-Харьков в районе Степной Новоселовки.

15 и 16 сентября российские войска проводили наступательные операции к востоку от Боровой в направлении Шиковки, в районе Захризово и в районе Грековки.

Заместитель командира украинской бригады, действующей на Боровом направлении, заявил, что численность российского личного состава в этом районе сократилась на 10–15% за последние одну-две недели, вероятно, из-за значительных потерь среди российского личного состава, но российское военное командование перебрасывает в этот район подкрепления.

Заместитель командующего заявил, что российские войска продолжают атаковать небольшими огневыми группами по два-четыре человека и проводят от трех до пяти атак в день.

