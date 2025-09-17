«Руководитель ходил в майке с надписью «Диктатура» 17.09.2025, 9:11

Белорусы рассказали о странных начальниках.

В корпоративном мире встречаются самые разные руководители. Одни вдохновляют и становятся наставниками, другие превращают жизнь подчиненных в бесконечный стресс. У каждого начальника свой стиль, своя логика и свои странности. Белорусы поделились с Onliner историями о самых запоминающихся боссах, а мы вместе с экспертом выделили основные типы руководителей и собрали советы, как с ними работать.

Руководитель ходил в майке с надписью «Диктатура»

Мария до сих пор говорит о своем первом начальнике с двойственным чувством. С одной стороны, она ему благодарна, с другой — без странностей в поведении не обошлось.

— Он взял меня в крупную компанию, когда у меня было всего три месяца опыта и недописанный диплом. Благодаря этому я переехала в Минск и начала новую жизнь — за это я ему благодарна. Но дальше начинаются странности. Этот человек обожал работать допоздна и требовал того же от команды. В шесть вечера мы заканчивали текущие дела, а потом начинались мозговые штурмы, которые тянулись до глубокой ночи. Такое случалось пару раз в неделю и, конечно же, не оплачивалось.

Одежда у него тоже была необычная: майка с надписью «Диктатура» и каким-то орлом.

Обратную связь он выдавал исключительно крепкими выражениями, не особо выбирая слова. Однажды, отправляя меня в командировку с коллегой-мужчиной, он сказал мне: «Не бойся, он тебя не изнасилует». Мне тогда было 20 лет, я была замужем, и мне до сих пор интересно, почему он решил утешить меня так.

А еще его реально боялись. Если он звал кого-то один на один в переговорку, настроение падало, и идти туда не хотелось никому.

Применял психологические уловки

Если Мария вспоминает своего босса как тирана в странной майке, то у Вики история совсем иная. Ее руководитель не был злым или агрессивным — скорее «нормальненький, но странненький», как она сама его описывает.

Первые впечатления оказались неожиданными. Вика с коллегой сидели за своими столами, рядом на тумбочке лежала коробка красивых конфет. Вдруг раздались быстрые шаги — начальник стремительно шел к ним. Девушки подумали: «Срочная задача? Или не хочет кричать через весь кабинет?» Но все оказалось проще: он молча протянул руку, взял конфету, сунул ее в рот и с тем же рвением удалился. Ни «Можно?», ни «Спасибо».

— Когда он только заступил в должность, то знакомился с сотрудниками неформально, а через стрессовые собеседования: вызывал по одному в переговорку и задавал вопросы не только про навыки, но и про коллег, про конфликты. Я все время держала мысли под контролем, чтобы случайно не ляпнуть лишнего. Было неприятно, как будто он применял психологические уловки.

Со временем выяснилось, что тираном он не станет. Наоборот, оказался мягким, задачи объяснял доступно, не срывался после совещаний с начальством, а спокойно разбирал ошибки. Ошибки, к слову, стоили компании немалых денег, но в отделе при этом царила спокойная атмосфера. После крикунов, с которыми я работала раньше, с ним я почувствовала облегчение.

«Никому не важна твоя работа, важно то, как ты сделала презентацию»

У Александры опыт совсем другой. Она работала с руководителем, которая вечно цеплялась к мелочам и при этом игнорировала главное.

— Мы запускали рекламную кампанию с наружкой, и в макете акцент был на продукте — беконе. Но она смотрела не на бекон, а на крошечный листик базилика, который на билборде будет размером с муху. Еще она любила оставлять пометки на бумагах, а потом орать: «Зачем так глупо сделали?» Когда ей показывали документ с ее же почерком и ее же правками, она отмахивалась: «Вы мне это подсунули, когда я была занята».

В день увольнения Александры ее руководитель пошла еще дальше, заставив подписать расписку за результаты рекламной кампании: мол, за ее «странную работу» она ответственности не несет.

— Фирменной фразой этой начальницы была «Никому не важна твоя работа, важно то, как ты сделала презентацию. А правильно там или нет — это уже не важно». Еще одно из ее любимых «правил игры» — сотрудники должны были работать из офиса. Даже дизайнеры, хотя они, сами понимаете, могут рисовать хоть на Бали. Но она упорно искала тех, кто сидит весь день в офисе, и жаловалась, что таких не найти.

