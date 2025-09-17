закрыть
17 сентября 2025, среда, 10:08
Арина Соболенко не сыграет на «тысячнике» в Пекине

  17.09.2025, 9:25
  • 1,770
Арина Соболенко не сыграет на «тысячнике» в Пекине
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Что случилось?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пропустит турнир WTA-1000 в Пекине из-за небольшого «повреждения», сообщает sport5.by.

В прошлом году первая ракетка мира дошла до 1/4 финала, поэтому потеряет 215 очков. Тогда она уступила чешке Каролине Муховой: 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Турнир в Пекине пройдет с 24 сентября по 5 октября. Призовой фонд — $8,963,700.

Действующей победительницей является американка Кори Гауфф, в финале одолевшая Каролину Мухову.

Напомним, в начале сентября наша соотечественница стала победительницей US Open, обыграв американку Аманду Анисимову: 6:3, 7:6 (7:3).

