Арина Соболенко не сыграет на «тысячнике» в Пекине 1 17.09.2025, 9:25

1,770

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Что случилось?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пропустит турнир WTA-1000 в Пекине из-за небольшого «повреждения», сообщает sport5.by.

В прошлом году первая ракетка мира дошла до 1/4 финала, поэтому потеряет 215 очков. Тогда она уступила чешке Каролине Муховой: 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Турнир в Пекине пройдет с 24 сентября по 5 октября. Призовой фонд — $8,963,700.

Действующей победительницей является американка Кори Гауфф, в финале одолевшая Каролину Мухову.

Напомним, в начале сентября наша соотечественница стала победительницей US Open, обыграв американку Аманду Анисимову: 6:3, 7:6 (7:3).

