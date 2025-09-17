ISW: Украинские удары по российским НПЗ имеют два последствия 17.09.2025, 9:42

1,304

Аналитики оценили масштаб проблем для Кремля.

Украинские беспилотники продолжают наносить дальнобойные удары по российским энергетическим объектам. Подобные операции имеют два последствия: усиливается давление на способность агрессора финансировать войну в Украине и обостряется хронический дефицит бензина в самой РФ и на оккупированных территориях.

Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны (ISW). В частности, последняя успешная атака Сил специальных операций 16 сентября пришлась на Саратовский нефтеперерабатывающий завод, что привело к нескольким взрывам и пожару.

Украинские дальнобойные удары продолжаются

Саратовский нефтеперерабатывающий завод производит бензин, дизель, мазут и другие нефтепродукты, имеет мощность в 4,8 млн тонн и обеспечивает топливом российских военных. По информации Генштаба Украины, российские войска проводят оценку нанесенного ущерба.

Как отметило агентство Reuters, ссылаясь на три источника в отрасли, что государственная компания «Транснефть» предупредила производителей о возможном сокращении добычи после серии ударов украинских дронов по ключевым экспортным портам и НПЗ. По данным двух источников, «Транснефть» уже ограничила для неуказанных нефтяных компаний возможности хранения нефти в собственной трубопроводной системе и предостерегла, что в случае новых повреждений производителям придется сдавать меньшие объемы сырья.

Три других собеседника Reuters отметили, что удары могут заставить Россию, которая обеспечивает около 9% мировой добычи нефти, в конце концов уменьшить ее объемы.

«Reuters отметило, что России не хватает значительных мощностей для накопления запасов нефти, а российские отраслевые источники сообщили, что Россия уже потеряла некоторые экспортные мощности нефти после ударов украинских беспилотников по нефтяному терминалу Усть-Луга в Ленинградской области в августе 2025 года», – говорится в материале.

Украинские БПЛА поразили один из крупнейших НПЗ РФ

По информации издания, два источника в отрасли подтвердили, что украинские военные повредили установку на нефтеперерабатывающем заводе «Киришинефтеоргсинтез» компании «Сургутнефтегаз» в Ленинградской области в результате удара беспилотника 14 сентября. Это один из крупнейших НПЗ России, и пожар, возникший после атаки, заставил власти остановить его работу.

По данным Reuters, на поврежденную установку приходится почти 40% общей перерабатывающей мощности завода, которая составляет около 20 млн тонн в год. Источники уточнили, что в результате удара сгорела печь и другое оборудование, а ремонт может занять до месяца. В то же время на заводе планируют увеличить нагрузку на другие установки, чтобы сохранить около 75% от обычных объемов переработки.

«ISW продолжает оценивать, что продолжающаяся ударная кампания Украины, направленная на критически важную российскую энергетическую инфраструктуру, в частности против нефтеперерабатывающих заводов, создает усиливающее влияние на способность России финансировать войну в Украине и обостряет хронический дефицит бензина в России и оккупированной Украине», – отметили аналитики.

