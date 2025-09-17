закрыть
17 сентября 2025, среда
Синоптики назвали вероятную дату первого снега в Беларуси

1
  • 17.09.2025, 9:52
  • 1,236
Синоптики назвали вероятную дату первого снега в Беларуси

Неужели в сентябре?

В метеорологическом ТГ-канале Nadvorie продолжают удивлять белорусов. Еще недавно там сообщили о возможной 30-градусной жаре в сентябре. А теперь назвали дату, когда есть вероятность выпадения первого снега на территории Беларуси.

«30 сентября к нам в регион попытается прорваться Арктика. В тылу циклона по северу Беларуси уже возможен мокрый снег. Однако, это еще через 15 дней и надо помнить, что на такой срок прогнозируется очень неточно», - предупредили синоптики.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларусь на этой неделе устремится горячая воздушная масса с Пиренеев, отделяющих горячую Испанию с Португалией от остальной части Европы. Узнали, когда и где белорусам ждать 30-градусную жару и как долго задержится в стране это внезапное сентябрьское «лето».

Что по погоде в Беларуси в ближайшие дни?

Тем временем в Белгидромете сообщили, что в ближайшие 3 дня погоду в Беларуси будет определять «неустойчивая воздушная масса». А это значит, что 17-18 сентября (среда-четверг) будет, скорее всего, облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы кое-где будет сгущаться туман. Температура ночью составит +5..+15°С, днем +13..+21°С.

А вот 19 сентября , в пятницу, на фоне повышенного атмосферного давления ожидается перемещение «малоактивного атмосферного фронта». Оно сохранить переменную облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится, станет порывистым. Температура воздуха прогреется до +16..+24°С, что сделает этот день самым теплым из трех предстоящих.

