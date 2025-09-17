Британия приготовила Трампу самый пышный прием в новейшей истории 17.09.2025, 9:59

Фото: Getty Images

Кортеж, парад, салют.

Президент США Дональд Трамп в среду, 17 сентября, официально начал свой беспрецедентный второй государственный визит в Великобританию. Он проходит на фоне дипломатических переговоров и обсуждений непростых вопросов.

Об этом сообщает Reuters.

Король Чарльз и королевская семья устроили президенту США торжественный прием в Виндзорском замке. Для Трампа приготовили парадный кортеж, артиллерийский салют, военный авиапарад и банкет.

Британские власти заявляют, что это крупнейший церемониальный прием для государственного визита в новейшей истории.

The President and First Lady have arrived!🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/tBwdsDk0EI — The White House (@WhiteHouse) September 16, 2025

Личные симпатии и дипломатические цели

Трамп давно демонстрирует симпатии к британской монархии и стал первым избранным политиком, приглашенным монархом дважды. «I Love King Charles», - написал он ранее в Truth Social.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассчитывает использовать визит для укрепления «особых отношений» между двумя странами. В центре внимания переговоров - экономика, инвестиции, тарифы и вопрос поддержки Украины.

Церемонии и программа визита

В среду программа визита будет полностью посвящена церемониалу. Дональда и Меланию Трамп встретят принц Уильям и его супруга Кейт. Позже король Чарльз и королева Камилла присоединятся к президентской чете в кортежном проезде по территории замка, где будут задействованы 1300 военнослужащих.

Трамп посетит часовню Святого Георгия, где возложит венок на могилу королевы Елизаветы, принимавшей его в 2019 году. Завершится день банкетом и речами Чарльза и Трампа.

Вопросы безопасности и протесты

Безопасность обеспечивают тысячи правоохранителей. В Виндзоре действует масштабная полицейская операция, а в Лондоне задействованы 1600 офицеров для контроля протестов движения «Stop the Trump Coalition».

Для самого Чарльза визит может оказаться неоднозначным. Его взгляды на экологию, религию и международные отношения далеки от позиций Трампа. Однако визит предоставляет монарху беспрецедентное внимание мировой общественности после коронации.

Дальнейшие переговоры и сложные темы

В четверг переговоры продолжатся в загородной резиденции премьера Чекерс. Стармер надеется, что внимание к монархии позволит отвести фокус от чувствительных тем, включая свободу слова и отставку посла Британии в США Питера Мандельсона.

Скандал вокруг связей Мандельсона с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном может создать неудобные вопросы как для британского премьера, так и для Трампа, чьи отношения с бизнесменом также подвергались критике.

Кроме того, полиция арестовала мужчину по подозрению в запуске дрона над Виндзором накануне визита президента Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com