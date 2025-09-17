закрыть
17 сентября 2025, среда
Стивен Кинг назвал фильм, который по-настоящему его впечатлил

  • 17.09.2025, 10:22
  • 5,716
Король хорроров попросил сына его выключить.

Писатель Стивен Кинг признался, что «Ведьма из Блэр» оказалась для него слишком жуткой. 77-летний писатель рассказал, что фильм «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999) напугал его по-настоящему, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Кинг вспомнил, что смотрел «Ведьму из Блэр» во время восстановления после тяжелой аварии, когда его сбил автомобиль. Они смотрели картину вместе с сыном Джо Хилл. «Я был под обезболивающими. Мы начали смотреть фильм, и чем дальше герои заходили в лес, встречая жуткие символы, тем тяжелее мне становилось. В итоге я сказал сыну: «Джо, выключи. Я больше не могу», — признался писатель.

Автор «Сияния» и «Кэрри» отметил, что редко испытывает подобное: «Я закален на хоррорах, но иногда фильм действительно пробирает — и этот оказался таким».

Сравнивая «Ведьму из Блэр» с «Техасской резней бензопилой», Кинг подчеркнул схожесть. Обе картины сняты с минимальным бюджетом и кажутся почти любительскими, но именно эта простота делает их пугающими.

Напомним, в этом году Кинг выпустил новую версию сказки «Гензель и Гретель» с иллюстрациями Мориса Сендака.

