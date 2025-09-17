закрыть
Мощный удар по вере России

  • Егор Фирсов
  • 17.09.2025, 10:31
Война Путина держится на двух основах.

Имел честь вместе с другими военными выступать на заключительной панели конференции YES, после президента, Кита Келлога, Бориса Джонсона и многих других уважаемых гостей.

За три с половиной года я понял, что эта война держится на двух основах.

Первая: тотальной ненависти к нам со стороны сумасшедшего соседа. Нас хотят уничтожить — и эта цель никуда не исчезла.

Вторая: безумная вера россиян, в то что нас вот-вот можно победить.

Если с ненавистью мы ничего не можем поделать, то с верой — можем. Надо делать все, чтобы ее разрушать.

Теперь вопрос: что именно разрушает веру россиян в их победу? За три с половиной года я понял — только наша сила! Только дроны и снаряды, которые уничтожают вражескую пехоту, технику, которые бьют по нефтеперерабатывающим заводам, по заводам, где изготавливаются их шахеды и другие дроны. Только это разрушает их веру.

И наоборот — что усиливает веру россиян в победу? Слабость! Оставление любых населенных пунктов, слабые заявления партнеров, несвоевременные решения, неспособность противодействовать дронам. Все это словно сигналы: ха! Посмотрите, вот-вот их можно дожать и победить! Все это продолжает проклятую войну.

Недавно я заметил, чего боятся мои побратимы по службе. Они боятся прилетов и обстрелов. Но не там, где находимся мы сами, а там, где семьи. Когда летит по Харькову, Днепру, Киеву, Львову — там, где твоя семья, жена, ребенок, отец или мать. Тех, кого ты привык защищать, а защитить во время воздушного обстрела не можешь.

И порой задаешься вопросом: если десятки самых богатых стран мира за три с половиной года не могут объединить производство и технологические силы, чтобы защитить одну не такую большую страну — Украину — от шахедов и ракет, то как они будут защищать себя в возможных войнах будущего?!

Вместо демонстрации силы россиянам мы демонстрируем слабость — пропуская их шахеды и ракеты через наше пространство и усиливая их веру!

Поэтому задачи коалиций решительных и действенных — это перекрыть наше воздушное пространство так, чтобы ни один шахед не достиг своей цели. Чтобы украинцы не обращали внимания на воздушные тревоги, а главное не погибали от подобных обстрелов. И главное, что сделать это реально! Это и станет мощным ударом по вере России, что уничтожить нас невозможно!

И напоследок.

Как и когда завершится война — я не знаю. Но я точно знаю одно:

Многие из нас уставшие и истощенные.

Многие пережили ранения и контузии.

На этой войне мы потеряли многих родных и друзей.

Как бы там ни было, мы никогда не дадим завершить эту войну нашим поражением или нашим позором.

Егор Фирсов, «Фейсбук»

