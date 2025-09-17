«Не спешился на переходе — к столбу, на цепь» 1 17.09.2025, 10:32

3,384

ГАИ борется с нарушителями новых правил в Беларуси?

В сети появился ролик из Светлогорска, где показаны несколько пристегнутых к столбу велосипедов. Автор утверждает, что ГАИ таким образом борется с нарушителями новых правил. Издание «Светлагорскія навіны» заверяет, что это «фейк».

В разошедшемся по интернету видео говорится, что в Светлогорске ГАИ привязывает к столбу велосипеды нарушителей, которые не спешиваются на пешеходных переходах по новым правилам.

— Не спешился на переходном — к столбу, все на цепь, — заявляет голос за кадром.

Утверждается, что все показанные в ролике велосипеды «нарушителей» были пристегнуты всего за полчаса лишь на одном переходе.

Районное издание утверждает, что это фейк — доказать это может стационарная камера видеонаблюдения, установленная в районе того самого перекрестка, с записью на пульт местного РОВД.

«Подростки приехали в район Набережной на велосипедах, поставили их к столбу и закрыли на замки, чтобы не стащили, а сами пошли гулять», — объясняет газета.

Напомним, 1 сентября вступили в силу основные положения указа о внесении изменений в правила дорожного движения. В частности, в обновленных правилах дорожного движения закреплена обязанность велосипедистов и самокатчиков спешиваться при пересечении проезжей части дороги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com