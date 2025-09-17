закрыть
«Не спешился на переходе — к столбу, на цепь»

1
  • 17.09.2025, 10:32
  • 3,384
«Не спешился на переходе — к столбу, на цепь»

ГАИ борется с нарушителями новых правил в Беларуси?

В сети появился ролик из Светлогорска, где показаны несколько пристегнутых к столбу велосипедов. Автор утверждает, что ГАИ таким образом борется с нарушителями новых правил. Издание «Светлагорскія навіны» заверяет, что это «фейк».

В разошедшемся по интернету видео говорится, что в Светлогорске ГАИ привязывает к столбу велосипеды нарушителей, которые не спешиваются на пешеходных переходах по новым правилам.

— Не спешился на переходном — к столбу, все на цепь, — заявляет голос за кадром.

Утверждается, что все показанные в ролике велосипеды «нарушителей» были пристегнуты всего за полчаса лишь на одном переходе.

Районное издание утверждает, что это фейк — доказать это может стационарная камера видеонаблюдения, установленная в районе того самого перекрестка, с записью на пульт местного РОВД.

«Подростки приехали в район Набережной на велосипедах, поставили их к столбу и закрыли на замки, чтобы не стащили, а сами пошли гулять», — объясняет газета.

Напомним, 1 сентября вступили в силу основные положения указа о внесении изменений в правила дорожного движения. В частности, в обновленных правилах дорожного движения закреплена обязанность велосипедистов и самокатчиков спешиваться при пересечении проезжей части дороги.

