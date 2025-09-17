закрыть
ВСУ взяли в плен кенийца

4
  • 17.09.2025, 10:40
  • 3,068
ВСУ взяли в плен кенийца
Эванс

Он рассказал, как россияне обманом затащили его на войну.

Бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Костя Гордиенко в районе Волчанска взяли в плен гражданина Кении.

Как рассказал сам кениец Эванс, он приехал в Россию как турист. Под конец путешествия ему предложили работу с возможностью остаться в стране, и тот согласился, подписав документы. Впоследствии оказалось, что он заключил контракт с российской армией.

«После того, как я подписал, он взял мой паспорт, телефон и сказал, что вернет их. И так все пошло не так, за мной пришли другие люди, они сказали садиться в машину. Я сел, спросил их, куда я еду. Они сказали просто расслабиться. Впоследствии я оказался в военном лагере. Я спросил, почему я здесь. Он сказал, что я подписал контракт на работу. Я сказал, что не хотел военной работы. А он сказал, что я подписал контракт и ничего не могу поделать. Они сказали, что у меня нет другого выбора», - рассказал Эванс.

Пленный рассказал, что дальше его отправили на обучение, которое длилось неделю. За это время ему показали, как обращаться с автоматом. После чего его перебросили на фронт.

«Я оказался в месте, где я не хочу быть. Я не являюсь врагом Украины. Я оказался в ситуации, из которой не мог выбраться. Я был прикован, потому что не знал, что подписываю. Та подпись разрушила мне жизнь... Они бросили меня в лес. Вот тогда я сбежал оттуда. Я не пошел воевать, я сбежал. Они меня бросили, и я снял все их военное снаряжение. Все, что было. И ушел», - говорит Эванс.

Кениец рассказал, что шел по лесу двое суток, пытаясь найти украинских военных и сдаться им в плен. Пленный объяснил, почему решил сдаться украинцам.

«Потому что если бы я побежал к россиянам - они меня убили бы. Мне раньше говорили, когда я решил, что не хочу эту работу. Они сказали мне, что либо я иду воевать, либо они меня убьют», - говорит Эван.

Пленный также рассказал, как его взяли в плен украинские военные.

«Они, безусловно, хорошие люди. Когда я туда пришел, я пришел, подняв руки. Я сказал, что я кениец. Пожалуйста, не стреляйте в меня. Пришел их командир, они связали меня. Я сказал, что я безоружен, я ничего не хочу, я здесь, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому они отвели меня к месту, где они находились. Они дали мне воды, еды. Да, они хорошие», - говорит Эванс.

