17 сентября 2025, среда, 12:47
Юрий Фельштинский: Это книга о современной Беларуси

  • 17.09.2025, 10:40
Юрий Фельштинский: Это книга о современной Беларуси

Американский писатель рассказал, почему решил показать историю нашей страны через жизнь Натальи Радиной.

Свет увидела новая книга известного американского историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора». Книгу издало издательство ISIA Media Verlag в Лейпциге.

«Радые Рацыя» поговорило с автором книги о том, почему именно Наталья Радина выбрана в качестве главной героини книги о Беларуси:

— Начнем с того, что меня очень интересует Беларусь. Беларусь меня интересует со стратегической и геополитической точки зрения. Потому что если посмотреть на карту (и для этого не нужно быть экспертом и специалистом), то становится понятным, что Беларусь – это плацдарм для российской угрозы Европе или для российского вторжения в Европу. И не случайно вторжение в 2022 году в Украину, одно из главных направлений этого вторжения на Киев, происходило именно с территории Беларуси.

Иными словами, тот, кто контролирует Беларусь, контролирует ворота в Европу. И до тех пор, пока в России путинский режим, и до тех пор, пока Россия контролирует Беларусь, она угрожает Европе. Соответственно, в этой связи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы Россия утратила контроль над Беларусью. И не случайно одной из основных внешнеполитических задач российского руководства (кстати, еще до Путина), был захват Беларуси. То есть, получение полного контроля над Беларусью. Что и было сделано через Лукашенко.

Если ставить вопрос, как сделать, чтобы Россия утратила контроль над Беларусью и как сделать так, чтобы она перестала быть плацдармом для угрозы Европе со стороны России, нужно сделать то, что сделали многие бывшие советские республики после распада СССР, а также страны бывшей Восточной Европы. Они вступили в НАТО. И обрели спокойствие и безопасность. И опыт показал, что те страны, которые не вступили в НАТО, подверглись нападению РФ. Грузия в 2008 году, Молдова и теперь Украина. Экономическая независимость Беларуси от России обеспечивается вступлением в ЕС, а политическая и военная безопасность – вступлением в НАТО.

Но для этого, разумеется, необходима смена режима в Беларуси. Здесь мы стоим перед вопросом: кто из нынешней белорусской оппозиции стоит на этих позициях? Кто из сегодняшних лидеров белорусской оппозиции понимает, что проблемы независимости и безопасности Беларуси должны быть решены именно таким образом? А Наталью Радину я знаю несколько лет. Знаю Андрея Санникова, Дмитрия Бондаренко, и мой опыт общения с ними показал мне, что именно эта часть политической оппозиции Беларуси правильно и адекватно понимает задачи, стоящие перед Беларусью. Я встречался с Тихановской, правда, эта встреча была относительно короткой, и в отличие от Радиной я понял, что она стоит на других позициях. И мне кажется, что ее позиция немного не соответствует политической ситуации, которая сложилась. Это краткое объяснение того, почему меня заинтересовала идея описания Беларуси через Радину. На самом деле, как я надеюсь, это книга о современной Беларуси, но то, что я написал в предисловии, показано через жизнь, биографию одного человека.

— Как вам кажется, в чем уникальность судьбы Натальи Радиной?

— Сама судьба может быть не уникальна в том, что в Беларуси очень много талантливых и энергичных журналистов, которые вступили в конфликт с режимом, которых в какой-то момент посадили в тюрьму. Кого-то убили, кто-то в тюрьме, кого-то выпустили. Вероятно, в этом плане судьба Натальи Радиной не уникальна. А уникальность, вероятно, заключается в том, что она абсолютно предана своим идеалам. Она абсолютно бескомпромиссна, абсолютно некоррумпирована, она твердо и ясно знает, чего она хочет, куда она должна идти. И ее личные интересы в этой ее политической борьбе, профессиональной работе, на самом деле, стоят на абсолютно последнем месте. Этот человек исключительно предан задачам той борьбы, которую она ведет. И я думаю, что в этом ее уникальность. И не только ее, но и ее коллег, ее друзей – и Санникова, и Бондаренко. Не случайно у них нет ни какого-либо другого гражданства, ни собственности за рубежом, потому что вся их жизнь заключается в борьбе с режимом Лукашенко. И единственная задача – победить в этой борьбе, вернуться в Беларусь и построить новую, свободную, демократическую Беларусь.

Напомним, издание книги «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» планируется на белорусском, украинском, английском и других языках.

