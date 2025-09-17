Зачем Путин камуфляж надел? 6 17.09.2025, 10:55

6,946

В ISW раскрыли причину.

В последний день российско-белорусских учений «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области появился российский лидер Владимир Путин. Он был одет в военную форму - второй раз с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин прибыл на полигон вместе с министром обороны Андреем Белоусовым, его заместителем Юнус-Беком Евкуровым и помощником Алексеем Дюминым. Они «проинспектировали» войска, участвовавшие в финальном этапе маневров.

Белоусов заявил, что к учениям были привлечены подразделения Ленинградского и Московского округов, Воздушно-космических сил, десантники, а также корабли Северного и Балтийского флотов. Активное участие принимали и белорусские военные.

По словам Путина, в учениях в целом задействовали около 100 тысяч военнослужащих, включая иностранные контингенты. Среди них - солдаты из Бангладеша, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. В тот же день он встретился с делегациями этих стран. В частности, Индия еще 9 сентября объявила об отправке 65 военных на полигон Мулино для «обмена опытом».

Зачем Путин надел форму

Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на появление Путина в камуфляже. Последний раз он надевал военную форму в марте 2025 года во время поездки в Курскую область, пытаясь изобразить себя как «лидера военного времени» и приписать себе заслуги за захват части украинских территорий.

На этот раз, по мнению аналитиков, жест тоже был неслучайным. Он мог стать «сигналом» к НАТО на фоне эскалации Кремля против Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии.

«Путин, вероятно, присутствовал на учениях 16 сентября в военной форме, чтобы продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с Россией государств НАТО, таких как Польша и Норвегия, а также неоднократных российских угроз в отношении стран Балтии и Финляндии», - отметили в ISW.

Что отрабатывали на учениях

Сам Путин пояснил, что цель учений - «защита cоюзного государства от любой агрессии». На учениях отрабатывали отражение авиаударов, десантные операции, имитацию запусков крылатых ракет, разведку и борьбу с ДРГ. Белорусские военные тренировались применять нестратегическое ядерное оружие и баллистические комплексы «Орешник», а также новейшие дроны, мотоциклы и роботизированные платформы, которые Россия активно использует в войне против Украины.

В ISW отметили, что «Запад-2025» стал полигоном для испытания тактики, почерпнутой из опыта российской армии в Украине.

