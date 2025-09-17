закрыть
17 сентября 2025, среда, 12:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зачем Путин камуфляж надел?

6
  • 17.09.2025, 10:55
  • 6,946
Зачем Путин камуфляж надел?

В ISW раскрыли причину.

В последний день российско-белорусских учений «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области появился российский лидер Владимир Путин. Он был одет в военную форму - второй раз с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин прибыл на полигон вместе с министром обороны Андреем Белоусовым, его заместителем Юнус-Беком Евкуровым и помощником Алексеем Дюминым. Они «проинспектировали» войска, участвовавшие в финальном этапе маневров.

Белоусов заявил, что к учениям были привлечены подразделения Ленинградского и Московского округов, Воздушно-космических сил, десантники, а также корабли Северного и Балтийского флотов. Активное участие принимали и белорусские военные.

По словам Путина, в учениях в целом задействовали около 100 тысяч военнослужащих, включая иностранные контингенты. Среди них - солдаты из Бангладеша, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. В тот же день он встретился с делегациями этих стран. В частности, Индия еще 9 сентября объявила об отправке 65 военных на полигон Мулино для «обмена опытом».

Зачем Путин надел форму

Американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на появление Путина в камуфляже. Последний раз он надевал военную форму в марте 2025 года во время поездки в Курскую область, пытаясь изобразить себя как «лидера военного времени» и приписать себе заслуги за захват части украинских территорий.

На этот раз, по мнению аналитиков, жест тоже был неслучайным. Он мог стать «сигналом» к НАТО на фоне эскалации Кремля против Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии.

«Путин, вероятно, присутствовал на учениях 16 сентября в военной форме, чтобы продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с Россией государств НАТО, таких как Польша и Норвегия, а также неоднократных российских угроз в отношении стран Балтии и Финляндии», - отметили в ISW.

Что отрабатывали на учениях

Сам Путин пояснил, что цель учений - «защита cоюзного государства от любой агрессии». На учениях отрабатывали отражение авиаударов, десантные операции, имитацию запусков крылатых ракет, разведку и борьбу с ДРГ. Белорусские военные тренировались применять нестратегическое ядерное оружие и баллистические комплексы «Орешник», а также новейшие дроны, мотоциклы и роботизированные платформы, которые Россия активно использует в войне против Украины.

В ISW отметили, что «Запад-2025» стал полигоном для испытания тактики, почерпнутой из опыта российской армии в Украине.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин